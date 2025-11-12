DRAGON QUEST VII Reimagined : Square Enix spoile le retour d'un personnage principal pour promouvoir le contenu inédit du remake

Une deuxième bande-annonce qui gâche la surprise





Avant même le lancement de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake le mois dernier, Square Enix nous avait agréablement surpris lors du Nintendo Direct de septembre en officialisant DRAGON QUEST VII Reimagined, un deuxième remake de cet excellent épisode sorti à l'origine sur PS1 en 2000, dont il avait fallu attendre la version 3DS en 2016 pour enfin pouvoir l'apprécier par chez nous. Cette nuit, PlayStation lui a fait l'honneur de le placer en ouverture du State of Play Japan. En revanche, son éditeur a choisi de baser son marketing sur la révélation d'une histoire inédite, venant au passage spoiler ce qui constituait à l'époque un moment assez marquant. Si cela va évidemment attirer la curiosité des joueurs vétérans, nous ne pouvons que déplorer cette décision pour les nouveaux venus découvrant le jeu.

Bande-annonce en anglais

Killyan adulte est une réalité !





Faisant partie du trio de base avec notre protagoniste et la fille du maire Maribel, le prince de Melyor, Killyan (Kiefer en anglais), va donc faire son retour bien plus âgé. L'inconnu encapuchonné aperçu lors de la révélation, c'était lui. Dans les précédentes itérations du jeu, il faisait le choix de rester auprès des Pérégrins dans le passé et n'était ainsi plus revu, en quelque sorte remplacé bien plus tard par Zora (Aishe), sa descendante. Sur 3DS, une tablette à télécharger permettait de voir le début de sa nouvelle vie en tant que contenu post-game, sans toutefois qu'il n'y ait une réelle interaction physique.

Après une première partie de vidéo faisant en partie référence à des évènements qui lui sont liés, nous le retrouvons donc attaché à un poteau devant le regard choqué du groupe. Compte tenu de la composition, ce nouveau récit dans la région de Bellirixe (Rucker) devrait donc venir s'intercaler en plein cœur de l'aventure, faisant de Killyan un allié temporaire comme en témoigne l'interface de combat. De ce qu'en dit l'éditeur, nous l'aiderons à infiltrer le château.

Mais est-ce tout ? Nous le voyons ensuite déambuler dans les décors alors que Zora est présente et lorsque l'équipe est au complet, Gauvin (Mervyn) inclus, dans ce qui ressemble au Mont Brûlé. Pour autant, la différence de niveau n'est pas énorme. Cela pose donc bien des questions... La seule certitude, c'est que Square Enix sous-entend dans l'un de ses documents qu'il y aura des opportunités pour combattre ensemble au-delà de Bellirixe.

S'il y a d'autres nouveautés du genre, espérons qu'elles restent une surprise. Vous trouverez quelques visuels en page suivante montrant également le Sanctuaire de l'Éveil, son gardien et le système de tablettes débloquant de nouveaux lieux à explorer.

Bande-annonce en japonais

Pour rappel, DRAGON QUEST VII Reimagined sortira le 5 février 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch et PC. Vous pouvez le précommander à partir de 59,99 € chez Cdiscount.