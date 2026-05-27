Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Édition Ultime annoncé sur Switch 2, le format ne surprendra personne

Date de sortie et bande-annonce de DQXI sur Switch 2





En cette journée anniversaire des 40 ans de la licence Dragon Quest, Square Enix nous avait donné rendez-vous à 15h00 pour effectuer des annonces. Il n'aura toutefois pas fallu attendre jusque là puisqu'une heure en amont de la présentation, l'éditeur vient d'officialiser le portage Switch 2 de Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Édition Ultime. Il sera disponible le 24 septembre 2026 dans l'Archipel et donc à priori le même jour dans le reste du monde.

Un format décevant





Pour ne pas changer, c'est sous la forme d'une Carte clé de jeu que Square Enix va proposer son jeu sur Switch 2, de quoi énerver une partie des joueurs, surtout que la version Switch est elle disponible sur cartouche où elle ne pèse qu'environ 14 Go. Il n'y a d'ailleurs aucune excuse puisque sur PS4, le jeu avoisine les 30 Go et aux alentours de 40 Go sur PC. Clairement, il y avait la place sur une cartouche traditionnelle.

Quelques détails techniques





Le site officiel japonais nous apprend que les sauvegardes Switch de Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Édition Ultime ne seront pas compatibles avec cette déclinaison Switch 2... À part ça, il y aura le choix entre des modes Résolution et Performance, comme quoi il faudra encore faire des concessions techniques alors qu'il s'agit d'un jeu vieux de près de 7 ans (9 ans pour la version de base).

Plus récent, DRAGON QUEST VII Reimagined est de son côté vendu à partir de 52,80 € chez Cdiscount.