DRAGON QUEST XII: Au-delà des rêves, oubliez The Flames of Fate, un premier aperçu et une nouvelle direction pour le 12e épisode numéroté !

Un nouveau départ pour DQXII





La courte présentation pour les 40 ans de Dragon Quest n'aura pas déçu, sauf si vous étiez particulièrement attachés au nom Dragon Quest XII: The Flames of Fate. En effet, le douzième titre numéroté de la saga, officialisé il y a déjà cinq ans lors du 35e anniversaire, a connu bien des difficultés en interne depuis, malgré les quelques déclarations de Yūji Horii au fil des années. Ce dernier et le producteur exécutif Yōsuke Saitō ont donc déclaré que l'équipe de développement a été remaniée et le développement recommencé du départ, d'où cette longue attente.

Cette décision s'accompagne d'un changement de nom et de logo, puisqu'il faudra désormais l'appeler DRAGON QUEST XII: Beyond Dreams ou Au-delà des rêves en français.

Un premier aperçu saisissant





Cette fois, pas question de nous laisser sur notre faim avec uniquement un logo et un nom, car nous avons eu droit à des séquences in-game, qui en mettent plein la vue en termes d'environnements. Immense cité fortifiée, décors naturels luxuriants, rue éclairée en pleine nuit, village rural qui donne clairement envie de s'y installer, les plans se suivent jusqu'à la révélation du protagoniste, au design qui va diviser...

Outre ses habits dont le schéma de couleur nous fait penser à Roto / Arel (Erdrick), c'est surtout son regard «vide» (assez similaire au premier aperçu de l'avatar de DRAGON BALL XENOVERSE 3) et sa coupe de cheveux qui tranchent avec les précédents personnages principaux de la licence.

Ce détail mis à part, le gameplay qui suit donne bien envie, avec des ennemis traditionnels présents dans l'environnement comme nous en avons désormais l'habitude, tandis que nous voyons notre héros courir, bouclier et épée accrochés dans le dos. Zone forestière, plage et désert, il devrait y avoir de la variété de ce côté dans ce nouveau monde.

C'est ensuite que le plus intéressant s'enchaîne, avec une jeune femme pilotant une machine volante mécanique, accompagnée par un robot assez original tout en ayant un style assez familier. Il semblerait qu'il s'agisse d'une mécanicienne, puisque nous la retrouvons ensuite en train d'inspecter une sorte de vaisseau ! Le mélange entre modernisme et fantaisie médiévale rend évidemment curieux et ce n'est pas tout.

Un troisième probable membre de notre future équipe est introduit, se reposant proche d'une sorte de bateau à l'esthétique «viking». Là encore, son apparence surprend, puisqu'il s'agit à priori d'une race entièrement inédite dans cet univers, mélange entre un lézard / dragon et un démon de par ses cornes façon Mordegon. Nous le retrouvons ensuite en armure, prêt à se livrer à un duel sur une drôle d'arène portée par un aérostat, devant une foule composée de villageois et de la cour locale. Est-ce la même ville qu'au début avec le château ?

Enfin, la vidéo rebascule sur le héros alors qu'il va combattre un dragon. Pour le moment, nous savons juste que ce dernier est assailli de visions durant son sommeil (d'où ce regard ?) et que les chara designs ainsi que la musique sont signés Akira Toriyama et Kōichi Sugiyama. Si pour le regretté mangaka, cela s'explique aisément avec un reboot avant 2024, il serait peut-être temps de passer à autre chose musicalement pour chambouler la formule.

Vous pouvez revoir la séquence via la présentation à partir de 4:32.

Pour le moment, DRAGON QUEST XII: Au-delà des rêves n'a ni période de sortie ni consoles d'accueil. Avec les récentes sorties multiplateformes de Square Enix, il serait étonnant de ne pas le voir débarquer sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC.

Le dernier jeu de la licence en date, DRAGON QUEST VII Reimagined est lui vendu à partir de 52,80 € chez Cdiscount.