Drill Deep, un idle-clicker lovecraftien où il vaudrait mieux ne pas creuser trop profond

Crossbridge Games, le studio derrière Salty Dogs et Lost Railway, vient d’annoncer Drill Deep, un idle-clicker roguelite à l’ambiance lovecraftienne et coalpunk attendu sur Steam en 2026. Le principe paraît simple au départ, prendre une pioche, casser des blocs, récolter des ressources et creuser toujours plus bas. Mais dans cette mine, plus la progression avance, plus l’idée même de continuer devient inquiétante.

Le jeu repose sur une boucle de progression incrémentale. Les joueurs cliquent pour briser des blocs, extraient du charbon, du minerai et d’autres éléments enfouis sous terre, tout en développant leur camp en surface. Cette base industrielle évolue au fil des tentatives, avec des améliorations permanentes à fabriquer grâce aux ressources récupérées avant que la corruption ne prenne le dessus. Chaque descente devient alors une nouvelle tentative pour aller plus loin, plus vite, et peut-être survivre un peu plus longtemps.





Cette structure s’accompagne d’une dimension roguelite. La Mine invite à recommencer encore et encore, avec une génération procédurale pensée pour renforcer la rejouabilité. Lorsque la corruption finit par atteindre l’opération, il faut repartir avec ce qui a été déterré, améliorer son installation, puis replonger dans les profondeurs. Le cycle de Drill Deep repose donc sur cette tension entre optimisation, progression et perte de contrôle.

En surface, tout semble presque logique. Le camp s’étend, les cheminées s’élèvent, les indicateurs de progression montent, et l’ensemble conserve l’apparence familière d’un jeu de gestion incrémental. Pourtant, le communiqué insiste sur une bascule progressive. Plus les joueurs descendent, plus la roche paraît ancienne, plus la réalité se déforme, et plus les découvertes deviennent difficiles à expliquer. Formations étranges, fossiles venus d’ailleurs et inscriptions inconnues viennent peu à peu fissurer le confort de la routine.





L’horreur de Drill Deep ne repose pas sur la menace immédiate. Le jeu ne mise pas sur les jump scares ni sur des monstres lancés aux trousses du joueur. Son effroi se construit plus lentement, bloc après bloc, jusqu’à faire naître l’idée que quelque chose existait sous terre bien avant l’humanité. Le titre veut ainsi proposer une horreur plus atmosphérique, accessible même à ceux qui n’aiment pas forcément les expériences horrifiques trop brutales.





Le studio présente également un système de construction de base en surface, un lore enfoui à découvrir à travers les objets et les blocs brisés, ainsi qu’une montée progressive de l’étrange à mesure que la mine s’enfonce dans des zones de moins en moins rassurantes. L’idée n’est pas seulement de creuser le trou le plus profond possible, mais de comprendre ce que la terre cachait jusque-là.

Drill Deep est actuellement prévu sur Steam en 2026. Les joueurs intéressés peuvent déjà l’ajouter à leur liste de souhaits, tandis qu’une bande-annonce officielle accompagne cette annonce. Avec son mélange de clicker, de construction industrielle, de roguelite et d’horreur lovecraftienne feutrée, le titre de Crossbridge Games veut transformer un geste simple, creuser, en une descente méthodique vers quelque chose qu’il aurait peut-être mieux valu laisser enterré.