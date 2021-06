E3 2021 : Monster Hunter Stories 2, nouveau trailer, annonce d'une démo et première mise à jour post-lancement

Pour sa présentation de l'E3 2021, Capcom s'en est globalement tenu à son programme qu'il avait annoncé, à l'exception d'un segment eSport pas franchement passionnant. Ainsi, nous avons eu des nouvelles de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, le prochain jeu de la licence qui est à quelques semaines de sa sortie. Et alors qu'une bande-annonce avait été diffusée la semaine dernière, nous en avons encore eu une inédite pour en voir toujours plus, avec même quelques passages de gameplay.

Ce qu'il faut vraiment retenir des annonces de cette nuit, c'est qu'une démo de Monster Hunter Stories 2 est en route et sera disponible sur l'eShop et Steam le vendredi 25 juin. Elle permettra de découvrir le début de l'aventure et notre progression sera conservée dans la version commerciale du jeu à sa sortie. L'autre nouveauté concerne le contenu post-lancement, avec une première mise à jour gratuite dès le 15 juillet, qui ajoutera un Monstie supplémentaire tout droit venu de Monster Hunter Rise, le Palamute !

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin est pour rappel attendu le 9 juillet sur Switch et PC, vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 44,99 €.

