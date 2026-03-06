Echoes of Aincrad : retour aux prémices de Sword Art Online dans un Action-RPG où nous sommes le héros

Un teasing qui en disait déjà long





En début de semaine, Bandai Namco donnait rendez-vous ce vendredi 6 mars à minuit pile afin de dévoiler un nouveau RPG, avec pour seule information un court teaser fort mystérieux. Dès le premier plan, nombreux ont été les joueurs à se demander s'il s'agissait d'un projet en lien avec Sword Art Online, en raison du pilier bien visible dans le décor. Le personnage vu de dos avec un bouclier ne donnait en revanche pas tellement cette impression, surtout que Kirito est connu pour manier deux épées et qu'il est généralement mis en avant, quand bien même nous pouvons incarner un tout autre avatar. Toutefois, la manière dont s'affichait le logo de l'éditeur collait là encore à la licence.

Autre bizarrerie de la communication, seuls les comptes occidentaux avaient fait la promotion de cette annonce, du moins avant un curieux tweet du compte japonais dédié aux jeux sur consoles de salon, mettant en scène une jeune fille survivante d'un incident de masse, avec un lien vers la future présentation du projet.

Retour dans Sword Art Online





En remontant dans le temps, en avril 2025, Kadokawa enregistrait la marque « Echoes of Aincrad », évoquant forcément la fameuse forteresse flottante ayant servi de théâtre aux tragiques évènements du début de l'œuvre. Il n'y avait pas de fumée sans feu et c'est bien ce projet qui a donc été dévoilé, bien surprenant sous certains aspects, à commencer par le fait que Bandai Namco ne cite quasi nulle part le nom de la licence Sword Art Online au sein de sa communication, bien qu'il soit présent en tout petit en guise de sous-titre. Est-ce là une volonté de se désolidariser un maximum de l'univers auprès des joueurs occidentaux ? Il faut dire que ce premier aperçu tente clairement de se montrer plus sombre qu'à l'accoutumée, sans doute pour surfer sur la hype de titres comme Elden Ring.

Nous retrouvons évidemment des éléments connus de SAO, avec l'apparition de Kayaba Akihiko lorsqu'il piège les joueurs dans le VRMMORPG, le protagoniste se regardant dans un miroir de poche et certaines créatures, mais le reste pourrait presque passer pour un tout autre univers. La voix off évoque quant à elle une menace pesant sur Aincrad, à savoir la résurrection du Dieu de la mort. La personnalisation de notre avatar est également mise en avant, avec plusieurs types d'armes, tandis que les offensives en duo avec le fameux « switch » seront de la fête d'une certaine manière.

Le choix de revenir aux origines de l'œuvre après Fractured Daydream et les jeux du Gameverse qui s'est conclu avec Last Recollection est assez logique. En effet, l'arc en cours du light novel qu'est Unital Ring se poursuit (volume 8 en avril) sans que l'ombre d'une adaptation animée soit à l'horizon. Au moins, les fans auront quelque chose à se mettre sous la dent.

Bande-annonce occidentale (FR)

Une communication bien différente au Japon





La vidéo japonaise a elle carrément mis en scène les évènements du monde réel de SAO en live-action, en plus de glisser quelques autres titres de Bandai Namco au passage (Pac-Man, Tales of Arise, Tekken 8, God Eater 3), avant de nous plonger dans les décors d'Aincrad du jeu. L'ambition est clairement là en termes de recréation de cet univers, même si les fans risquent d'être déçus d'apprendre l'étendue du projet. En effet, comme confirmé par le compte dédié aux jeux de la licence, l'aventure d'Echoes of Aincrad prendra place uniquement dans les deux premiers étages. Pour rappel, Aincrad en comporte 100... N'espérez donc pas avoir droit à la Guerre des Elfes qui s'étale du 3e au 9e étage.

Clairement, l'approche marketing dans l'Archipel est bien différente, allant jusqu'à mettre en avant Unanswered//butterfly, qui sera un anime d'une durée de 120 minutes réservé à l'édition la plus chère ! Il sera toutefois diffusé gratuitement à des fins promotionnelles, mais les détails ne sont pas encore connus. Une série de mangas est également prévue, dont un aperçu est disponible via Famitsu.

Bande-annonce japonaise

Bande-annonce de l'anime Unanswered//butterfly

Date de sortie et premiers détails





Echoes of Aincrad est développé par Game Studio sous Unreal Engine 5 et est un jeu solo, avec des compagnons contrôlés par l'IA. C'est à ce développeur que nous devons par exemple Synduality: Echo of Ada et Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai. Nous suivrons notre propre aventure, mais des visages familiers seront bien présents, à commencer par Asuna (avec sa tenue de Progressive), Kirito et Argo, comme indiqué sur le site japonais. Ce dernier précise d'ailleurs que le framerate sera à 60 fps en 4K (QHD sur Series S). Un mode où la mort sera permanente viendra également pimenter notre partie, se débloquant après avoir fini le jeu une première fois, à moins de passer à la caisse... Cela promet une bonne rejouabilité pour les plus acharnés.

Il sortira le 10 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam) à l'international et dès le 9 au Japon. Vous trouverez ci-dessous une description du projet, avec quelques visuels en page suivante, ainsi qu'une vidéo avec du gameplay provenant d'IGN.

Entrez dans la forteresse volante de l'Aincrad, où la beauté spectaculaire côtoie le danger et où chaque combat pourrait être le dernier. Découvrez un monde mystérieux et plein de vie, et forgez votre destin. Créez votre héros, choisissez votre équipement et améliorez vos réflexes et vos compétences de combat. Entrez en synergie avec le partenaire de votre choix. Montez de niveau et débloquez des compétences spéciales pour aller toujours plus loin à chaque victoire. Allez-vous vous élever vers un grand destin ou tomber sous les coups d'ennemis plus forts que vous l'imaginiez ? C'est bien plus qu'un jeu, c'est une lutte pour survivre. Prenez votre arme pour devenir une légende, commencez une aventure et risquez votre réalité ! Caractéristiques principales FORGEZ VOTRE HEROS - Vivez cette aventure sous votre vrai visage en créant et personnalisant votre avatar pour obtenir un héros qui vous ressemble. C'est votre identité, votre légende et votre chance de laisser une trace dans ce monde où la survie passe avant tout.

- Vivez cette aventure sous votre vrai visage en créant et personnalisant votre avatar pour obtenir un héros qui vous ressemble. C'est votre identité, votre légende et votre chance de laisser une trace dans ce monde où la survie passe avant tout. SUIVEZ VOTRE PROPRE VOIE - Influencez votre aventure et votre destin en adaptant votre équipement, vos armes, vos statistiques, votre partenaire et vos compétences en fonction de votre préférence pour la vitesse, l'intelligence ou l'endurance. Gagnez en force à chaque niveau gagné. Il n'est pas de survie sans progression. Améliorez votre synergie avec votre partenaire, adaptez ses tactiques et son équipement pour créer une équipe dynamique qui triomphe de chaque bataille.

- Influencez votre aventure et votre destin en adaptant votre équipement, vos armes, vos statistiques, votre partenaire et vos compétences en fonction de votre préférence pour la vitesse, l'intelligence ou l'endurance. Gagnez en force à chaque niveau gagné. Il n'est pas de survie sans progression. Améliorez votre synergie avec votre partenaire, adaptez ses tactiques et son équipement pour créer une équipe dynamique qui triomphe de chaque bataille. EXPLOREZ UN MONDE EN EFFERVESCENCE - Voyagez entre les villes et à travers des environnements éblouissants, des plaines sereines aux donjons périlleux auréolés de mystères. Terminez des quêtes, cherchez des trésors rares et affrontez des ennemis exceptionnels dans des combats en temps réel. La carte évolue au rythme de votre aventure pour révéler de nouvelles zones et de nouveaux dangers.

Présentation des éditions





Enfin, l'éditeur n'a pas perdu de temps en dévoilant directement les multiples éditions qu'il sera possible de se procurer.

Bonus de précommande Pack d'armes : Proto-Élucidateur. Un kit de 6 types d'armes inspirées par le prototype de l'Élucidateur, l'arme signature de l'Épéiste noir.

Comprend 6 types d'armes + bouclier et 6 schémas d'armes. Édition Standard - 69,99 € Le jeu Echoes of Aincrad. Édition Deluxe - 89,99 € Le jeu Echoes of Aincrad.

DLC d'extension (parution avant le 31 décembre 2026) - Découvrez une nouvelle histoire annexe dans l'Aincrad, avec de nouveaux compagnons. Faites de nouvelles rencontres, explorez de nouvelles contrées et affrontez des ennemis encore plus forts.

Pack de départ - Un pack contenant divers objets qui vous seront utiles au début de votre aventure. Obtenez un avantage dans ce jeu mortel où chaque pas pourrait être votre dernier !

Déblocage anticipé du mode Jeu mortel. La mort est finale. Vous aurez accès au mode Jeu mortel où la mort supprime vos données de jeu. Ce mode peut aussi être débloqué en terminant l'histoire principale.

Édition Ultimate - 109,99 € Tout le contenu de l'édition Deluxe.

Application bonus Echoes of Aincrad Unanswered//Butterfly - Une application séparée du jeu principal où vous pouvez pleinement profiter du monde d'Echoes of Aincrad.

En plus de contenu non présent dans le jeu principal, comme des concept arts de personnages et d'ennemis et des illustrations de décor, l'application inclut Unanswered//Butterfly, un film promotionnel d'animation de 120 minutes dévoilant une histoire parallèle au jeu principal !



La bande originale numérique inclut diverses musiques de Echoes of Aincrad et Unanswered//Butterfly. Plongez dans le monde d'Echoes of Aincrad avec cette application !

Pack d'armures : Bottes papillon et Tunique papillon - Un set d'armure pour Rex et Emirun, des personnages apparaissant dans la vidéo promotionnelle Unanswered//Butterfly.

Comprend la Tunique papillon et les Bottes papillon. L'apparence de l'armure change selon la morphologie du personnage : armure de Rex pour la Morphologie 1 et d'Emirun pour la Morphologie 2.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez d'ores et déjà précommander les différentes éditions d'Echoes of Aincrad chez Gamesplanet à partir de 59,49 €.