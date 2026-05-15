eFootball Championship 2026, Bangkok accueillera les Finales mondiales en juillet

Konami Digital Entertainment B.V. a confirmé que les Finales mondiales de l’eFootball Championship 2026 se dérouleront à Bangkok, en Thaïlande, le dimanche 26 juillet 2026. L’événement prendra place dans le cadre de l’eFootball World Festival, qui fera ainsi son retour dans la capitale thaïlandaise après une précédente édition déjà organisée sur place. Les meilleurs joueurs du monde y seront réunis pour s’affronter et tenter de remporter le titre de champion du monde.

Cette nouvelle édition ne se limitera pas à une simple compétition esport. Konami présente l’eFootball World Festival comme un rendez-vous plus large, pensé pour rassembler la communauté autour du jeu et proposer différentes expériences aux fans présents sur place. Bangkok deviendra donc, le temps de l’événement, l’un des centres de l’actualité compétitive autour d’eFootball, avec une mise en avant à la fois du haut niveau et de la dimension communautaire du titre.

Les Finales mondiales de l’eFootball Championship 2026 seront également diffusées en livestream à travers le monde. Les joueurs et spectateurs qui ne pourront pas se rendre en Thaïlande auront donc la possibilité de suivre la compétition à distance. Cette diffusion internationale permettra de donner une visibilité globale aux finalistes et de faire vivre l’événement à l’ensemble de la communauté.

En parallèle de cette annonce, eFootball célèbre aussi le neuvième anniversaire de sa version mobile avec une campagne spéciale. Celle-ci concernera les joueurs sur consoles, PC et mobiles. Durant la période de l’opération, les utilisateurs qui se connecteront recevront des pièces eFootball ainsi qu’un Accord chanceux. Ce dernier permettra de tenter de recruter un joueur issu d’une sélection spéciale comprenant notamment des Joueurs Légendaires, dont Didier Drogba.

D’autres récompenses pourront également être obtenues en jouant. En terminant des matchs, des objectifs du Centre de campagne et des Succès, les utilisateurs pourront récupérer des Accords chanceux supplémentaires, des pièces eFootball et divers items destinés à renforcer leurs Équipes de Rêve. La campagne vise donc autant à célébrer l’anniversaire du titre mobile qu’à encourager les joueurs à enrichir leur effectif.





L’eFootball World Festival avait été introduit l’an dernier à l’occasion du trentième anniversaire de la série eFootball. Son retour à Bangkok confirme la volonté de Konami d’associer compétition internationale et événement communautaire. Entre la scène esport, les animations prévues sur place et les récompenses en jeu, cette fin juillet devrait donc marquer un temps fort pour les amateurs de football virtuel.

Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel d’eFootball.