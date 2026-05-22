Embracer explose en deux, Tomb Raider et Le Seigneur des Anneaux basculent chez Fellowship

Embracer Group poursuit sa grande transformation. Après avoir longtemps symbolisé la frénésie d’acquisitions dans le jeu vidéo, puis les restructurations difficiles qui ont suivi, le groupe suédois annonce son intention de se séparer en deux sociétés cotées distinctes. La nouvelle entité, baptisée Fellowship Entertainment, doit être introduite au Nasdaq Stockholm en 2027. L’objectif affiché consiste à donner davantage de lisibilité à un portefeuille devenu très vaste et parfois difficile à suivre.





Cette future société concentrera une partie des licences les plus visibles du groupe. La nouvelle structure regroupera notamment Tomb Raider, The Lord of the Rings, Darksiders, Dead Island, Kingdom Come Deliverance, Metro et Remnant. Plusieurs studios doivent également rejoindre cette nouvelle entité, dont Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, 4A Games, Dambuster Studios, Gunfire Games, Flying Wild Hog, Warhorse Studios et Middle-earth Enterprises. En clair, Fellowship Entertainment devrait devenir la branche la plus identifiable d’Embracer pour le grand public.

Le reste du groupe conservera une organisation plus décentralisée. Cette partie gardera dans son giron des sociétés comme THQ Nordic, Aspyr, Limited Run Games, Milestone, Tripwire, Vertigo Games, Plaion Partners ou encore Plaion Pictures. Côté licences, elle devrait continuer à gérer des noms comme Destroy All Humans!, Gothic, Killing Floor, Kingdoms of Amalur, MX vs ATV, Titan Quest, Wreckfest, Screamer et Reanimal. La stratégie semble donc séparer les grandes marques internationales très exploitables en licences, jeux et adaptations, du reste d’un portefeuille plus spécialisé.

Ce choix intervient dans un contexte particulier. Embracer sort d’une période très difficile, marquée par une vaste restructuration, la vente de Gearbox, la cession de Saber Interactive, des fermetures de studios et de nombreux licenciements. Dans sa communication, Lars Wingefors, président du conseil d’administration, reconnaît d’ailleurs que le groupe reste fortement associé à cette période sociale compliquée. Il explique cependant vouloir donner à ces actifs une structure plus adaptée pour développer leur potentiel à long terme. Derrière le discours financier, cette séparation ressemble aussi à une tentative de tourner la page d’un modèle devenu trop lourd.

La nouvelle organisation aura aussi des conséquences sur la direction du groupe. Phil Rogers, actuel directeur général d’Embracer Group, doit prendre la tête de Fellowship Entertainment. Lee Guinchard doit devenir directeur des opérations de cette nouvelle société, tandis que Müge Bouillon doit en devenir directrice financière. Embracer a de son côté lancé un processus de recrutement pour trouver un nouveau directeur général et un nouveau directeur financier. La séparation ne concerne donc pas seulement les licences, mais aussi le centre de gravité managérial du groupe.

L’annonce arrive en même temps que les résultats financiers du quatrième trimestre de l’exercice 2025-2026. Embracer indique que son chiffre d’affaires trimestriel a reculé de 24 pour cent, à 3,931 milliards de couronnes suédoises, tandis que l’EBIT ajusté atteint 360 millions de couronnes suédoises. Le segment PC et consoles recule fortement, avec une baisse de 46 pour cent sur la période. La création de Fellowship Entertainment doit donc aussi se lire comme une réponse à la nécessité de mieux valoriser les franchises les plus fortes du groupe.

Pour les joueurs, cette annonce ne signifie pas forcément un changement immédiat dans les calendriers de sortie. Le prochain Tomb Raider reste associé à Crystal Dynamics, tandis que l’univers du Seigneur des Anneaux devrait continuer à être exploité de manière plus ambitieuse. Reuters rapporte notamment que Warhorse Studios, connu pour Kingdom Come Deliverance, travaille sur un nouveau RPG en monde ouvert situé dans l’univers de J.R.R. Tolkien. Le nom Fellowship Entertainment n’a d’ailleurs rien d’anodin, puisqu’il renvoie directement à l’une des licences les plus précieuses du catalogue.

La question sera désormais de savoir si cette nouvelle structure permettra réellement à ces licences de mieux respirer. Embracer possède encore un catalogue très riche, mais plusieurs séries fortes ont été sous-exploitées ou fragilisées par les décisions des dernières années. Deus Ex, Legacy of Kain, TimeSplitters, Saints Row ou encore Red Faction font partie de ces noms que les joueurs aimeraient revoir dans de meilleures conditions. Le vrai test consistera à déterminer si cette séparation donnera naissance à une stratégie créative plus claire, ou si elle servira surtout à rassurer les marchés financiers.

Pour l’instant, Fellowship Entertainment reste un projet de scission, avec une introduction en Bourse prévue pour 2027. La manœuvre confirme toutefois une chose, Embracer n’a pas fini de se réorganiser. Après avoir voulu tout racheter, le groupe cherche désormais à rendre ses différentes activités plus lisibles, plus rentables et plus faciles à piloter. Pour Tomb Raider, Metro, Kingdom Come Deliverance et Le Seigneur des Anneaux, une nouvelle étape industrielle se prépare.