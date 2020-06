Enola Holmes, premières images officielles du film dont les ayants droit de Sherlock Holmes attaquent Netflix

Le film Enola Holmes, adapté des romans Les Enquêtes d'Enola Holmes de Nancy Springer, a vu ses droits de diffusion achetés par Netflix il y a quelques mois. Il paraîtra ainsi en exclusivité sur la plateforme, à une date encore inconnue. Nous découvrons seulement cette semaine ses toutes premières images officielles, nous permettant d'apprécier Millie Bobby Brown, Henry Cavill et Sam Claflin dans les costumes d'Enola, Sherlock et MyCroft Holmes. L'autre grand nom du casting du long-métrage réalisé par Harry Bradbeer, ce sera Helena Bonham Carter, qui ne sera nul autre que la mère de la fratrie.

Dans le même temps, le film doit faire face à une drôle de polémique. Conan Doyle Estate, qui détient les derniers droits d'exploitation du personnage, accuse en effet le film de Netflix de violer sa propriété. L'affaire risque d'être assez rocambolesque, car la société ne possède plus que les histoires et les idées des dix derniers romans autour de Sherlock Holmes parus entre 1923 et 1927, mais le personnage et les premiers récits d'Arthur Conan Doyle sont bien dans le domaine public depuis 2014.

Les ayants droit expliquent que dans les ouvrages qu'ils possèdent encore, Sherlock est dépeint comme un détective plus humain et plus seulement brillant, et que cette personnalité se retrouve dans le film Enola Holmes de Netflix (lui même adapté d'un roman qui n'est pas inquiété par la plainte, rappelons-le).

Cette attaque en justice ressemble tout de même beaucoup à une tentative désespérée de grappiller une part du butin du SVOD. Il est fort possible qu'elle n'aboutisse jamais, mais si vous aimez les batailles judiciaires du genre, vous en avez une nouvelle à suivre.