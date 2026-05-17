Epic Games Store, les deux nouveaux jeux gratuits de la semaine sont disponibles

L’Epic Games Store poursuit sa stratégie bien connue des jeux gratuits hebdomadaires. Cette semaine, la boutique de Epic Games propose deux titres très différents, mais complémentaires, avec une aventure narrative sombre d’un côté et un jeu coopératif tactique de l’autre. Comme toujours avec ce type d’offre, il suffit de les récupérer dans les délais pour les conserver ensuite dans sa bibliothèque.

Les deux jeux concernés sont The Telltale Batman Shadows Edition et Sunderfolk - StandardEdition. Le premier est proposé gratuitement au lieu de 29,99 euros, tandis que le second est affiché à zéro euro au lieu de 49,99 euros sur la boutique EGS. Les deux offres prennent fin le 21 mai 2026, avec une limite indiquée à 10h00 pour Batman et à 17h00 pour Sunderfolk selon les fiches de l’Epic Games Store.

Une aventure narrative complète autour du Chevalier Noir

The Telltale Batman Shadows Edition regroupe l’ensemble des aventures de Batman développées par Telltale. Cette édition comprend les cinq épisodes de Batman: The Telltale Series, les cinq épisodes de Batman: The Enemy Within, ainsi que le mode Batman Shadows, qui retravaille l’identité visuelle du jeu avec des textures remasterisées et une direction artistique plus contrastée. L’ensemble forme donc une expérience complète en dix épisodes, centrée sur les choix du joueur et les conséquences narratives.

Le titre reprend la formule habituelle des productions Telltale, avec une progression très scénarisée, des dialogues à choix multiples et des décisions qui influencent le déroulement de l’histoire. Ici, l’intérêt ne vient pas seulement des séquences d’action, mais aussi de la place donnée à Bruce Wayne, à ses dilemmes et à sa relation avec Gotham. C’est une proposition pensée avant tout pour les amateurs de narration interactive, plus que pour ceux qui cherchent un jeu d’action pur.

Cette version est disponible sur Windows via l’Epic Games Store. La fiche du jeu indique une prise en charge des textes en français, avec des voix en anglais. C’est donc une bonne occasion de récupérer une édition complète pour découvrir ou redécouvrir cette relecture du Chevalier Noir sans frais supplémentaires.

Un RPG tactique coopératif pensé pour les soirées à plusieurs

Le second jeu offert est Sunderfolk - Standard Edition, développé par Secret Door et édité par Dreamhaven. Le titre se présente comme un RPG tactique coopératif pouvant réunir jusqu’à quatre joueurs. Sa particularité vient de son approche hybride, entre jeu vidéo tactique et ambiance de jeu de société.

En coopération locale, Sunderfolk permet aux participants d’utiliser leur téléphone comme manette grâce à une application dédiée. Les joueurs peuvent ainsi rejoindre la partie en scannant un QR code affiché sur l’écran principal. Dans ce mode, seul l’hôte doit posséder le jeu, tandis que les autres peuvent participer avec l’application compagnon. Cette idée rend le titre plus accessible pour une soirée entre amis ou en famille, sans imposer plusieurs manettes classiques.

Le jeu peut aussi être pratiqué en ligne avec clavier et souris, mais chaque joueur doit alors posséder sa propre copie. Les parties reposent sur des cartes de compétence, un ordre de tour à définir, des combats tactiques et des affrontements contre des boss. Entre deux missions, les joueurs peuvent revenir au village d’Arden pour améliorer des boutiques, découvrir de l’équipement et interagir avec différents personnages. Sunderfolk cherche donc à conserver le plaisir de la coordination autour d’une table, tout en profitant de la structure d’un RPG numérique.

Deux jeux gratuits à récupérer avant la fin de l’offre

Cette sélection hebdomadaire couvre deux envies assez différentes. The Telltale Batman Shadows Edition vise surtout les joueurs qui apprécient les aventures narratives, les choix moraux et les univers sombres. Sunderfolk - Standard Edition s’adresse davantage à ceux qui veulent partager une expérience coopérative, avec une dimension tactique et conviviale.

Pour récupérer les jeux, la procédure reste habituelle. Il faut se connecter à son compte Epic Games, ouvrir la fiche de chaque titre et l’ajouter à sa bibliothèque avant la fin de l’offre. Même sans intention d’y jouer immédiatement, il peut être intéressant de les réclamer maintenant pour les conserver définitivement sur son compte.