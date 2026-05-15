BON PLAN - Epic Games Store, la MEGA Sale 2026 lance ses offres sur PC et mobile

L’Epic Games Store a lancé sa nouvelle MEGA Sale 2026, l’un de ses grands rendez-vous promotionnels de l’année. L’opération est disponible depuis le 14 mai 2026 à 17h, heure française, et se poursuivra jusqu’au 11 juin 2026 à 17h. Pendant cette période, les joueurs peuvent retrouver des réductions sur de nombreux jeux PC, mais aussi sur des contenus additionnels, directement depuis le site de la boutique ou via le launcher Epic Games.

Comme souvent avec ce type d’événement, l’intérêt ne se limite pas aux simples baisses de prix. Epic Games met aussi en avant des jeux gratuits pendant toute la durée de la MEGA Sale, ainsi que des contenus offerts via les Epic Extras. Ces bonus peuvent prendre la forme de packs cosmétiques, de boosts d’expérience, de monnaie virtuelle ou d’éléments utilisables dans certains jeux partenaires. L’idée est claire, inciter les joueurs à revenir régulièrement sur la boutique afin de ne pas manquer les nouvelles offres disponibles.

Cette MEGA Sale permet également d’utiliser les Epic Rewards sur les achats éligibles. Concrètement, les joueurs disposant d’un solde de récompenses peuvent l’appliquer au moment du paiement, puis régler le reste avec leur moyen de paiement habituel. Il ne s’agit donc pas seulement d’une période de promotions classiques, mais aussi d’un moyen de réduire davantage la facture pour ceux qui ont déjà accumulé des récompenses sur la boutique.

Il faudra toutefois garder un point en tête au moment de remplir son panier. D’après les conditions indiquées par Epic Games, les remises ne se cumulent généralement pas entre elles, sauf mention contraire pour certaines opérations spécifiques. La boutique applique alors le prix réduit le plus avantageux. Les Epic Rewards peuvent en revanche servir de levier supplémentaire, à condition de les utiliser sur des contenus compatibles.

La MEGA Sale 2026 confirme aussi la stratégie de l’Epic Games Store, qui continue de miser sur les promotions longues, les jeux gratuits et les bonus associés pour attirer les joueurs face à la concurrence. Depuis son lancement, la boutique a souvent compensé son retard fonctionnel face à Steam par des offres agressives et une politique de gratuité régulière. Pour les joueurs, l’intérêt reste donc de comparer les prix, de vérifier les éditions proposées et de surveiller les contenus offerts avant de passer à l’achat.

Comme toujours, la prudence reste de mise. Une promotion importante ne signifie pas forcément qu’un achat est indispensable, surtout lorsque certains titres reviennent régulièrement en réduction. Pour les joueurs qui ont une liste d’envies déjà prête, cette MEGA Sale peut cependant représenter une bonne occasion de faire le tri, de récupérer quelques bonus gratuits et de compléter leur bibliothèque PC à moindre coût.