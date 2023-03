Epic Games Store : Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War gratuit cette semaine, et après ?

Tout le monde connaît la franchise Warhammer, mais pas tous les jeux vidéo auxquels elle a donné lieu. C'est peut-être le cas de Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, jeu de stratégie au tour par tour 4X de Proxy Studios paru en 2020, qui est proposé gratuitement jusqu'au 23 mars sur l'Epic Games Store.

Son résumé officiel et son lien de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War

Gladius Prime était jadis une planète pacifique. Maintenant il n'y a plus que la guerre.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War vous plonge dans un monde de terreur et de violence avec le premier jeu de stratégie au tour par tour 4X basé dans l'univers de Warhammer. Défiez une IA redoutable, combattez ou coopérez avec des amis et des étrangers des quatre coins du monde.

eXplore (Explorez)

Jouez l'une des quatre factions emblématiques de Warhammer (Astra Militarum, Space Marines, Orks ou Nécrons), chacune avec son propre style de jeu et son arbre technologique. Explorez un monde généré aléatoirement, rempli de fonctionnalités spéciales dans un environnement menaçant pouvant briser le moral de vos troupes. Sécurisez le contrôle de puissants artefacts anciens pour vous octroyer un avantage sur les factions ennemies.

eXpand (Développez-vous)

Construisez des villes, des bâtiments et des fortifications pour étendre votre empire et monter une armée capable de vaincre vos ennemis. Collectez les ressources et recherchez de nouvelles technologies pour améliorer vos machines de guerre.

eXploit (Exploitez)

Progressez dans une narration différente pour chaque faction alors que leur destin suit son cours sur Gladius Prime, un monde teinté par le warp. À la fin, lorsque la poussière sera retombée, seule une faction émergera victorieuse.

eXterminate (Exterminez)

Utilisez un large arsenal d'armes dévastatrices, publiez des décrets et déployez des opérations tactiques. Recrutez des unités de héros possédant des capacités spéciales distinctes et pouvant être équipées d'objets allant de grenades avancées à de redoutables reliques du passé. Devenant de plus en plus puissants à chaque tour, ils se transformeront en véritables champions défendant votre cause.