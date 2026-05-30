Fable va se faire désirer encore un moment, son lancement repoussé de plusieurs mois, la faute à GTA VI ?

Une attente toujours plus longue





En janvier dernier, Playground Games avait présenté durant le Xbox Developer_Direct 2026 ses ambitions pour Fable, nous montrant au passage un peu de gameplay. Sa sortie était alors fixée à l'automne 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Microsoft Store), ainsi que dans le Game Pass évidemment. Alors que cette période de l'année promet d'être bien chargée et que l'ombre de Grand Theft Auto VI plane sur l'industrie, c'est de manière assez discrète que nous avons appris ce vendredi un nouveau report, puisqu'à l'origine il était déjà prévu pour 2025...

Désormais, Fable est attendu en février 2027 ! Pour un jeu annoncé à l'été 2020, cela va commencer à faire long. La nouvelle a été glissée au détour d'un message rappelant les jeux à venir sur XBOX, avec comme justification une optimisation des lancements pour satisfaire au mieux les joueurs. Clairement, tout semble être fait pour éviter le mastodonte de Rockstar Games et laisser les autres projets de la firme briller.

Des paroles rassurantes et un nouvel aperçu en approche





Dans le XBOX Podcast (vers 7:54), le vice-président Matt Booty a été clair sur la raison de ce report, avec une volonté claire de laisser à l'Action-RPG une fenêtre de lancement qui lui permettra de briller.

Nous avons parlé de Forza Horizon 6 et de la manière dont l'équipe de Playground se débrouille bien. Elle s'en sort également très bien avec Fable. Le jeu est en grande forme. L'équipe se sent très bien. Nous sommes ravis d'où en est le jeu. Nous voulons être certains que le jeu dispose d'une fenêtre [de sortie] rien qu'à lui, c'est pourquoi nous avons décalé sa sortie de cet automne à février. Encore une fois, nous voulons juste qu'il ait vraiment son propre moment pour briller. Et en lien avec Fable, nous en verrons davantage lors du showcase. Il y aura suffisamment à voir. Cela prend forme avec pas mal de choses excitantes, et ensuite nous allons avancer vers février.

Bref, rendez-vous au XBOX Games Showcase 2026 dans une semaine pour en voir davantage.

Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate au prix de 20,99 € pour un mois sur Amazon et à la Fnac.