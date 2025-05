Fallout sur Prime : un mois de sortie pour la Saison 2 et une excellente nouvelle pour la suite

L'année dernière, les spectateurs ont pu découvrir sur Amazon Prime Video la Saison 1 de Fallout, une série live action adaptée des jeux de rôle post-apocalyptique de Black Isle Studios et Bethesda Softworks. Une Saison 2 a rapidement été confirmée, le tournage a débuté en fin d'année dernière et il s'est terminé il y a quelques jours, pour le plus grand plaisir de Walton Goggins, qui peut enfin retirer son masque de Goule. Mieux encore, un teaser est apparu sur la Toile, montrant New Vegas :

Amazon MGM Studios est visiblement confiant quant à la postproduction, il annonce (via IGN) aujourd'hui que la Saison 2 de Fallout sera diffusée à partir du mois de décembre 2025. Ces nouveaux épisodes seront à découvrir sur Prime Video, mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle de la journée : Amazon officialise déjà une Saison 3 pour la série Fallout ! Il y a quelques jours, l'acteur Aaron Moten expliquait qu'il connaissait les plans des showrunners de la série, avec potentiellement des Saisons 5 et 6 pour conclure l'histoire. Si le plan reste le même, nous devrions avoir du Fallout pendant encore de longues années.

Quand j'ai signé pour la série, on avait un point de départ et on m'a donné le point final. Et ce point final n'a pas changé. Mais c'est un point final de type Saison 5, 6.

Bien évidemment, rien n'est confirmé, Amazon va renouveler la série au fur et à mesure, mais tant que les audiences restent bonnes, il est évidemment que le show va se poursuivre. En attendant de découvrir la Saison 2 de Fallout sur Prime Video en fin d'année, vous pouvez précommander l'édition Blu-ray 4K UHD avec steelbook de la Saison 1 à 49,99 € sur Amazon et Fnac.