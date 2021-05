Far Cry 6 : une première bande-annonce de gameplay à découvrir ce vendredi à 18h30, teasée en vidéo

À moins que vous ayez raté notre article en début de semaine concernant la statuette en fuite Lions of Yara de Far Cry 6, vous n'ignorez sans doute pas que l'insider à l'origine de cette fuite avait également déclaré qu'une bande-annonce serait diffusée en fin de semaine pour le FPS d'Ubisoft. Eh bien, les plans de l'éditeur n'ont pas changé puisque c'est bien ce qu'il nous annonce, petit teaser à l'appui, avec évidemment quelques paroles d'El President, le dictateur Antón Castillo régnant sur Yara et qui servira d'antagoniste, incarné par Giancarlo Esposito.

C'est donc ce vendredi 28 mai à 18h30 que sera lancé le livestream ci-dessous, qui donnera lieu à la diffusion d'une première bande-annonce de gameplay. Bon, après la polémique ayant entouré la révélation de celle d'Assassin's Creed Valhalla avec une communication identique, vous savez donc à quoi vous attendre cette fois, à moins que la leçon ait été retenue. Espérons qu'une date de sortie soit annoncée dans la foulée, à moins qu'elle soit gardée au chaud pour l'Ubisoft Forward à venir lors de l'E3. Dans tous les cas, le communiqué officiel parle de la « fin d'année », il faudra se montrer patient.

Vous noterez également que Far Cry 6 est désormais affublé du label « A Ubisoft Original » introduit avec The Division Heartland et qui devrait être apposé à toutes les productions développées par l'éditeur désormais.

Plusieurs éditions de Far Cry 6 sont disponibles en précommande dont une dite limitée proposée par Amazon au prix de 64,99 € sur PS4. Le jeu sortira donc pour rappel sur cette dernière, mais également sur PS5, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Stadia.

