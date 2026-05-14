Film Street Fighter (2026), le tournoi World Warrior se dévoile dans un premier trailer musclé

La licence Street Fighter s’apprête à retenter sa chance sur grand écran avec un nouveau film en prises de vues réelles. Réalisé par Kitao Sakurai, le long-métrage est produit par Legendary Entertainment avec Capcom et entend replonger les spectateurs dans l’univers du célèbre jeu de combat. La première bande-annonce vient poser les bases d’un spectacle qui assume clairement son héritage vidéoludique, entre affrontements appuyés, personnages cultes et références directes aux coups emblématiques de la série.

L’intrigue remet Ryu et Ken Masters au centre de l’arène. Les deux combattants sont recrutés par Chun-Li pour participer au World Warrior Tournament, une compétition qui semble d’abord répondre aux codes classiques du tournoi d’arts martiaux. Mais comme souvent dans Street Fighter, la surface sportive cache un enjeu plus sombre. Derrière les combats se dessine une conspiration qui va pousser les héros à affronter leur passé, mais aussi à se confronter entre eux.

Cette nouvelle version mise aussi sur un casting particulièrement identifiable. Andrew Koji incarne Ryu, Noah Centineo prête ses traits à Ken Masters, Callina Liang joue Chun-Li, tandis que Jason Momoa apparaît dans le rôle de Blanka. Le film compte également Curtis “50 Cent” Jackson en Balrog, David Dastmalchian en M. Bison, Cody Rhodes en Guile, Roman Reigns en Akuma, Vidyut Jammwal en Dhalsim ou encore Orville Peck en Vega. Le projet semble donc vouloir réunir plusieurs générations de fans autour d’une distribution pensée comme un véritable roster de cinéma.





La bande-annonce met surtout en avant une approche très référencée. Les poses, les coups, les rivalités et certains effets visuels renvoient directement à l’imaginaire de la saga. Le film ne semble pas chercher à dissimuler ses origines, mais plutôt à les utiliser comme moteur visuel et nostalgique. Ce choix peut rassurer une partie du public, souvent méfiant face aux adaptations de jeux vidéo, surtout lorsqu’il s’agit d’une licence aussi codifiée que Street Fighter.

Le défi reste cependant important. La franchise a déjà connu plusieurs passages compliqués au cinéma, notamment avec le film de 1994 porté par Jean-Claude Van Damme et Street Fighter, The Legend of Chun-Li, sorti en 2009. Mais le contexte a changé. Les adaptations de jeux vidéo ne sont plus systématiquement regardées comme des curiosités risquées, comme l’ont montré les succès récents de Sonic au cinéma ou le retour de Mortal Kombat sur grand écran. Le public attend désormais des films capables de respecter leur matériau d’origine, tout en proposant une vraie proposition de cinéma.





Avec une sortie prévue le 14 octobre 2026 dans les salles françaises, Street Fighter devra prouver qu’il peut transformer ses Hadoken, ses rivalités et son tournoi mondial en véritable spectacle populaire. Cette première bande-annonce montre une volonté claire de parler aux fans, tout en installant une intrigue accessible au grand public. Reste désormais à voir si cette nouvelle adaptation saura trouver le bon équilibre entre hommage, action et incarnation des personnages.