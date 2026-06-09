Final Fantasy X/X-2 HD Remaster annoncé sur Switch 2, Square Enix ne s'est pas foulé

Tidus et Yuna arrivent sur Switch 2





Alors que Square Enix vient de dévoiler Final Fantasy VII Revelation, c'est une autre série numérotée de la licence qui fait parler d'elle ce mardi matin. Avant même le Nintendo Direct où cette annonce aurait eu toute sa place, nous apprenons que Final Fantasy X/X-2 HD Remaster va bénéficier d'un portage Switch 2, qui ne se fera pas attendre puisqu'il est daté au 23 juillet 2026.

Bon, rien de bien nouveau à l'horizon évidemment pour ce portage, qui disposera d'une résolution Full HD (à moins que ce soit le terme marketing qui englobe parfois sans raison la 4K, la Switch 2 peut clairement faire mieux), du choix entre la bande-son d'origine ou améliorée, ainsi que diverses options facilitant le jeu (modes accéléré et sans combats aléatoires). Vous trouverez ci-dessous la description des deux jeux si jamais vous ne les connaissez pas encore :

FINAL FANTASY X met en scène Tidus, jeune joueur de blitzball, dont le destin bascule lorsqu'un monstre gigantesque nommé Sin attaque sa ville et l'envoie dans le monde mystérieux de Spira. Décontenancé, il s'efforce de trouver un moyen de rentrer chez lui et fait la rencontre Yuna, une jeune invocatrice effectuant un pèlerinage dans l'espoir de vaincre Sin. Il se joint à elle comme Gardien, sans soupçonner le destin bouleversant qui les attend...

met en scène Tidus, jeune joueur de blitzball, dont le destin bascule lorsqu'un monstre gigantesque nommé Sin attaque sa ville et l'envoie dans le monde mystérieux de Spira. Décontenancé, il s'efforce de trouver un moyen de rentrer chez lui et fait la rencontre Yuna, une jeune invocatrice effectuant un pèlerinage dans l'espoir de vaincre Sin. Il se joint à elle comme Gardien, sans soupçonner le destin bouleversant qui les attend... FINAL FANTASY X-2 nous plonge à nouveau dans le monde de Spira en centrant cette fois l'histoire sur Yuna. Deux ans ont passé depuis la fin de Final Fantasy X, et le monde, enfin libéré de la menace de Sin, s'ouvre à une ère nouvelle d'Éternelle Félicité. Yuna a commencé une vie différente, tournée vers l'avenir. Mais tout bascule lorsqu'elle découvre une mystérieuse sphère et croit distinguer la silhouette d'un jeune homme avec qui elle avait parcouru un peu de chemin. Celui qu'elle croyait disparu avec Sin est peut-être encore en vie, quelque part dans le monde. Pour découvrir la vérité, Yuna se remet en route accompagnée Rikku et de Paine.

Une version peu intéressante





Contrairement à sa déclinaison sur Switch, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ne sera proposé que sur l'eShop de la Switch 2, vendu 49,99 € (oui, le même prix sur les deux plateformes). Il ne sera toutefois pas possible d'acheter une mise à jour ni de transférer vos sauvegardes si vous possédez déjà la compilation dans l'écosystème de Nintendo.

En Asie, il y aura bien un semblant de lancement physique, mais Square Enix a encore une fois choisi d'utiliser une Carte clé de jeu alors que le tout ne pèse qu'environ 30 Go. De plus, au Japon, cette sortie « physique » aura lieu en décalé, le 27 août. Bref, rien n'est fait pour donner envie aux joueurs de s'y intéresser.

La version Switch en boîte de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster est disponible à 28,99 € chez Cdiscount.

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