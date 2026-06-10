Final Fantasy Resonance va redonner vie à Brave Exvius en HD-2D, du moins en partie

Au tour de Brave Exvius d'être ressuscité





Non content d'avoir dévoilé le week-end dernier Final Fantasy VII Revelation, Square Enix a présenté plus tôt dans la journée de mardi un portage Switch 2 de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster. La raison est devenue évidente en voyant ses autres titres annoncés lors du Nintendo Direct, dont une autre entrée de la licence que nous n'avions clairement pas vue venir.

En 2024, le jeu mobile Final Fantasy: Brave Exvius fermait ses portes en Occident, poursuivant une longue hécatombe dans le catalogue de l'éditeur et attristant toute une communauté. Le Japon a lui aussi connu le même sort, mais seulement en octobre 2025, laissant les joueurs avec une « Memorial Version » permettant de voir les cartes des Visions et unités. Dix ans pour un tel titre live-service, cela reste beau, mais la perte d'éléments narratifs de qualité a eu de quoi frustrer.

C'est donc dans ce contexte que nous avons découvert Final Fantasy Resonance, qualifié de premier jeu de la licence en HD-2D, un style qui divise toujours autant. Et si nous avons évoqué cet ancien jeu mobile, c'est parce qu'il ne s'agira pas d'une aventure entièrement inédite, puisqu'elle réadaptera le premier arc narratif (la Saison 1) de Brave Exvius. Oui, nous sommes dans le même cas de figure qu'Octopath Traveler 0 qui proposait une version non gacha de Champions of the Continent. Il ne s'agira toutefois pas que d'un simple portage, comme en témoigne déjà sa transformation graphique, l'éditeur souhaitant ici proposer une expérience de RPG digne des consoles.

Une histoire originale avec beaucoup de fan service





Si vous ne connaissez pas Final Fantasy: Brave Exvius, sachez qu'il faisait intervenir des Visions de guerriers venus d'autres mondes. Eh bien, ce système est évidemment repris dans Final Fantasy Resonance, ce qui permettra aux protagonistes Rain, Laswell et Fina, entre autres, de faire appel à des personnages d'autres épisodes tels que Cloud, Tidus, le Guerrier de la Lumière, Y'shtola, Terra et bien d'autres. Concrètement, il faudra en équiper une pour l'utiliser un peu à la manière d'une Persona. Leur recrutement se fera cette fois via des évènements de l'histoire et non pas au format de gacha.

Présence de vaisseaux, Chocobos en guise de montures, invocations classiques de la licence et affrontements stratégiques au tour par tour, si vous aimez la recette des anciens Final Fantasy, cet épisode devrait vous convenir. Un doublage est inclus et les animations en 3D toujours présentes pour les capacités des Visions et invocations. En revanche, la cinématique d'introduction et autres séquences narratives de l'aventure ont été transformées dans ce style pixelisé, un choix artistique qui risque de diviser. Quant à la bande-son, elle a été composée et arrangée par le groupe Elements Garden de Noriyasu Agematsu et proposera 33 nouveaux morceaux en plus de ceux de Brave Exvius.

Retrouvez l'univers pixel art de FINAL FANTASY sous un nouveau jour. Voyagez avec des compagnons réunis par le destin ; appelez des Visions à vous aider en combat et découvrez la vérité derrière la force qui menace de détruire le monde. Des cinématiques en pixel art Que ce serait-il passé si FINAL FANTASY avait continué à repousser les limites du pixel art ? En tant que premier FINAL FANTASY à rejoindre la lignée des jeux HD-2D, FINAL FANTASY RESONANCE nous offre une expérience visuelle frappante, à la fois nostalgique et novatrice, le tout amélioré par une caméra dynamique et des modèles 3D à l'esthétique pixel qui rendent chaque moment plus spectaculaire et immersif. Un retour aux sources Une aventure RPG classique nous dévoile un monde baigné des éléments emblématiques de FINAL FANTASY ; aéronefs, cristaux, chimères, Mogs et bien plus encore viennent agrémenter l'histoire. Des combats stratégiques au tour par tour Exploitez les faiblesses de vos ennemis ; mettez-les en état de choc pour les empêcher d'agir et prenez le dessus avec des actions supplémentaires et vos attaques Résonance dans des combats cinématiques façonnés par vos choix. Les légendes de FINAL FANTASY Personnalisez votre équipe grâce aux Visions, des échos de vos personnages FINAL FANTASY préférés, qui combattront à vos côtés avec leurs aptitudes et capacités uniques. Des heures de contenu annexe à découvrir Le monde regorge de mystères à percer, du maître d'armes ambulant, Gilgamesh, au Colisée rempli de récompenses et de monstres redoutables à défier, sans oublier la Chambre des armes et ses ennemis scellés dans des armes légendaires et une bataille spectaculaire contre Ultima.

L'histoire nous fera toujours suivre l'épopée des chevaliers Rain et Lasswell, qui après une mission dans le Temple de la Terre vont découvrir que le Royaume de Grandshelt subit l'attaque d'un mystérieux individu, le Véritas des Ténèbres, bien décidé à détruire les huit cristaux du monde de Lapis. Ils seront accompagnés par Fina, une mystérieuse jeune fille amnésique. Vous trouverez de très nombreux visuels du jeu en page suivante.

Rain (Clifford Chapin en anglais, Nobuhiko Okamoto en japonais).

(Clifford Chapin en anglais, Nobuhiko Okamoto en japonais). Lasswell (Alejandro Saab en anglais, Yusuke Kobayashi en japonais).

(Alejandro Saab en anglais, Yusuke Kobayashi en japonais). Fina (Lizzie Freeman en anglais, Akane Fujita en japonais).

(Lizzie Freeman en anglais, Akane Fujita en japonais). Véritas des Ténèbres (Ian Sinclair en anglais, Akio Otsuka en japonais).

(Ian Sinclair en anglais, Akio Otsuka en japonais). Fina obscure (Corey Pettit, Inori Minase en japonais).

Date de sortie et éditions de Final Fantasy Resonance





Même si cela restera bien moins cher que d'investir dans un gacha, le jeu sera tout de même vendu au prix fort et décliné en plusieurs éditions, dont un collector au tarif bien abusé comme sait en proposer l'éditeur (le plastique coûte cher), qui est indiqué comme étant indisponible et donc déjà potentiellement en rupture de stock... La bande-son sera vendue seule par la suite, donc les mélomanes peuvent déjà souffler, tandis que les amateurs d'art ont déjà de nombreux recueils de Brave Exvius à disposition.

La sortie étant fixée au 22 octobre sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch et PC (Steam, Microsoft Store), une période extrêmement chargée cette année, espérons que cela ne porte pas préjudice à cette belle initiative. Et, oui, c'est encore une fois une Carte clé de jeu sur la nouvelle console de Nintendo... alors autant le prendre sur l'ancienne.

Bonus de précommade (disponible jusqu'au lancement du jeu) Pack de démarrage d'écuyer et aéronef magitech :

Clé d'aéronef magitech x1 ;



Espadon de chevalier x1 ;



Plastron de préparation x1 (augmente l'EXP obtenue en combat d'une certaine quantité) ;



Fragment de magilithe x1 ;



Tente x3 ;



Brumipotion x3.

Bonus d'achat anticipé (disponible jusqu'au 6 novembre 2026) Pack de démarrage d'écuyer :

Cuirasse bénie (augmente les gils obtenus d'une certaine quantité) ;



Bruméther x1.

Édition Standard - 59,99 € Le jeu Final Fantasy Resonance en physique ou numérique. Édition Deluxe numérique - 69,99 € Le jeu Final Fantasy Resonance.

Pack magitech et grimoire deluxe :

Clé d'armure magitech x1 ;



Grimoire d'archisorcière x1 ;



Anneau de maîtrise x1 ;



Tente x5 ;



Brumipotion x5 ;



Bruméther x5 ;



Queue de phénix x5 ;



Remède x3.

Édition Collector - 219,99 € (boutique Square Enix) Le jeu Final Fantasy Resonance en physique (PS5, Switch 2 ou Switch).

Un code pour tout le contenu de l'édition Deluxe numérique.

Collector's Goods Box :

Artbook Pixel Art de 120 pages ;



La bande-son sur 4 CD (120 pistes) composée et arrangée par Noriyasu Agematsu, Seima Kondo, Ryota Tomaru, Junpei Fujita et Hitoshi Fujima ;



Un ensemble de blocs en acrylique ;



Une carte promotionnelle exclusive du TCG Final Fantasy : Fina obscure (PR-233/8-042L).

Avec tout ça, nous avons tout de même quelques interrogations sur le contenu. Pouvons-nous espérer l'inclusion de certains évènements et personnages associés tels que le Dangerous Woman Tour avec Ariana Grande et sa version de Touch it ? Avec un total de cinq saisons, faut-il espérer des suites si le succès commercial est au rendez-vous ? Des changements narratifs majeurs seront-ils présents ?

Enfin, il est tout de même un peu dommage que ce Final Fantasy Resonance ait adopté un tel style après l'excellent poisson d'avril de 2018 où l'éditeur nous laissait imaginer ce que donnerait Brave Exvius entièrement en 3D. Évidemment, le budget n'aurait pas été le même. Une belle vision qui restera à jamais un rêve...

Espérons qu'à l'avenir, War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius et NieR Re[in]carnation bénéficient également de ce traitement afin de ne pas être oubliés et rester des lost media.