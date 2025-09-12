Final Fantasy VII Remake Intergrade dévoile sa date de sortie sur Switch 2

Dès la présentation de la Nintendo Switch 2 en avril dernier, Square Enix avait annoncé un portage de Final Fantasy VII Remake Intergrade pour cette nouvelle console de salon portable. Malheureusement, le studio japonais n'avait pas dévoilé de date de sortie et les fans commençaient à s'impatienter.

Quand sortira Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Switch 2 ?





Lors du Nintendo Direct d'aujourd'hui, nous avons enfin eu des informations concrètes. La date de sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade est fixée au 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2. Ce portage du remake inclura pour rappel des améliorations et une Intermission avec Yuffie.

Le monde est contrôlé par la compagnie Shinra qui exploite la mako, l'énergie vitale de la planète. Dans la mégalopole de Midgar, un groupe de hors-la-loi idéalistes connu sous le nom d'Avalanche consistue l'un des derniers bastions de la résistance. Cloud, un ex-membre des troupes d'élite de la Shinra, accompagne Avalanche lors d'une opération de destruction du réacteur mako nº 1. L'explosion plonge la ville dans un brasier chaotique et Cloud est tourmenté par des visions d'un ennemi qu'il pensait mort depuis longtemps. Embarquez dans une grande aventure qui décidera du sort de la planète !

