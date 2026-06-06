Final Fantasy VII Revelation : monde ouvert grandiose, système de jobs et période de sortie, le dernier épisode de la trilogie a déjà tout pour lui

Une longue attente qui touche à sa fin





C'est en 2015 que Square Enix dévoilait Final Fantasy VII Remake, à l'époque sur PS4, un projet un temps développé en collaboration avec CyberConnect2 avant d'être repris entièrement en interne. Ce n'est finalement qu'en 2020 que cette première partie de trilogie a vu le jour, avant de connaître un DLC et d'être portée sur PS5 et PC sous le nom Final Fantasy VII Remake Intergrade, puis plus récemment sur Switch 2 et Xbox Series X|S. Final Fantasy VII Rebirth a suivi en 2024, prolongeant l'aventure de la sortie de Midgard à l'un des moments les plus marquants du jeu vidéo. Depuis des mois, le directeur Naoki Hamaguchi multiplie les déclarations, notamment sur la nature multiplateforme dès la sortie du prochain épisode et le soin apporté à chaque version. Forcément, les fans n'attendaient qu'une chose, que cette « Partie 3 » soit enfin dévoilée et proprement nommée.

La libération est enfin venue durant le Summer Game Fest Live 2026, avec la révélation de Final Fantasy VII Revelation en guise d'ultime annonce, un intitulé qui change de certaines spéculations qui tournaient dans la communauté. Le directeur Naoki Hamaguchi et le doubleur anglais de Vincent Valentine, Matt Mercer, sont donc montés sur scène et ne sont clairement pas venus les mains vides.

Bande-annonce de présentation en anglais sous-titré

Une conclusion pour tous, en même temps





Avant toute chose, sachez que Final Fantasy VII Revelation est attendu au printemps 2027, avec cette fois un lancement en simultané sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC (Steam, Epic Games Store, Windows). L'épique conclusion de ce remake en trois parties pourra donc être vécue par tous en même temps.

À moins d'aimer commencer par la fin, vous disposerez sans doute déjà de données de sauvegarde de Final Fantasy VII Remake Intergrade et Rebirth à sa sortie, qui donneront accès à de légers bonus :

Final Fantasy VII Remake Intergrade - Matéria d'invocation : Chocobo et mog ;

- Matéria d'invocation : Chocobo et mog ; Final Fantasy VII Rebirth - Matéria d'invocation : Phénix.

Bande-annonce de présentation en japonais (l'intro reste en anglais)

Une planète en danger, mais avec plus de liberté que jamais





À la suite des évènements de Rebirth, Sephiroth a utilisé la magie Météore, qui menace donc de détruire la planète. En réaction, celle-ci a donc invoqué des Armes vivantes pour se défendre. Alors que cette apocalypse approche, Cloud et sa bande vont donc tout faire pour l'arrêter, malgré la lourde perte d'Aerith.

Si Remake se limitait à Midgard, Rebirth proposait de vastes régions à travers Gaia. Avec Revelation, nous aurons enfin droit à un monde entièrement ouvert comme à l'ancienne, littéralement, pouvant être explorés grâce au Highwind. Mieux encore, nous pourrons carrément sauter en parachute n'importe où ! Voir ce que 30 ans d'évolution technologique ont permis d'achever en comparant le jeu d'époque à ce futur titre a de quoi laisser pantois. Nous sommes tout de même curieux de savoir comment le groupe retourne ensuite au vaisseau si tout le monde fait le grand saut. La vidéo dévoile les décors majestueux de l'île de Mideel avec sa forêt tropicale luxuriante et le Wutai, qui est la terre des ninjas.

Un gameplay toujours plus raffiné





Sans surprise, notre équipe comptera désormais Vincent Valentine (Matt Mercer en anglais), capable de se transformer en bête galienne, et le lancier Cid Highwind (J. Michael Tatum en anglais) parmi ses membres permanents. Un aperçu de l'affrontement contre l'Arme d'émeraude est également montré, tout comme les apparences de l'Arme de rubis et l'Arme de diamant, qui vendent toutes du rêve, bien qu'ayant des designs vraiment différents.

Pour aller plus loin, une deuxième bande-annonce a été diffusée dans la foulée, centrée sur le gameplay encore plus raffiné de cette suite. FFVII Revelation proposera toujours un système de combat hybride avec d'un côté du temps réel avec la possibilité de passer d'un personnage à un autre à la volée et de l'autre le mode Tactique pour mettre en pause l'action, sans parler des combos entre certains alliés et invocations.

L'habit fait le moine





Mais ce n'est pas tout, car les développeurs ont ajouté un nouveau système baptisé FITS, octroyant des tenues uniques aux membres de l'équipe à la manière de jobs. L'apparence classique de Cloud sera ainsi traitée comme Freelancer, mais il pourra aussi devenir un Guerrier. La nouvelle tenue de Tifa reflète ainsi son statut de Mage noir.

Au passage, la vidéo montrant rapidement Reno, nous sommes curieux du traitement que lui a réservé Square Enix. En effet, ses rares dialogues dans Rebirth étaient encore doublés par le regretté Keiji Fujiwara, ce qui ne pourra pas être le cas cette fois. Enfin, notez qu'un aperçu exclusif a été réservé au Summer Game Fest Live avec la suite de la cinématique montrant l'attaque de l'Arme saphir sur Junon (voir à 3:10:20 dans notre article dédié).

Les développeurs prennent la parole





Pour terminer, place à quelques déclarations officielles des responsables du projet :

FINAL FANTASY VII, sorti en 1997 a été adoré des fans pendant des années et a obtenu le statut de « légende » à proprement dire. Le projet de remake de FINAL FANTASY VII, qui a commencé en 2020 avec un soutien inconditionnel, atteint son apogée avec FINAL FANTASY VII REVELATION. Le dernier chapitre de cette histoire représente mes émotions pour les trente années où j'ai travaillé sur ce titre, mais en tant que développeurs, on ne peut pas tourner la page tout seuls. C'est seulement quand les joueurs prennent le relais et forgent des souvenirs qu'une nouvelle « légende » peut naître. Nous espérons que vous serez témoins de l'union de nos cœurs aux vôtres. - Yoshinori Kitase, Producteur Je suis plus qu'enthousiaste d'annoncer le lancement de FINAL FANTASY VII REVELATION sur toutes les plateformes pour le printemps 2027. Et je suis extrêmement reconnaissant à nos fans qui ont cru en cette histoire et nous ont soutenus pour toutes ces années. Dans cet épisode, centré sur la « détermination », Cloud et ses compagnons feront face à leurs convictions respectives et poursuivront leur périple jusqu'au combat final qui déterminera le futur de la planète. Toutes les histoires et les émotions accumulées sur toutes ces années atteignent leur apogée de la plus satisfaisante des manières dans ce chapitre final. Nous espérons que cela vous plaira ! - Naoki Hamaguchi, Directeur En tant que créateurs, nous avons, au fil des années, conçu avec soin et fait évoluer la série FINAL FANTASY VII, l'enrichissant de nombreux titres dérivés. Au fil du temps, nous sommes convaincus que chaque joueur a développé sa propre interprétation de cette histoire, et notre ambition a été de rassembler l'ensemble de ces récits autour de FINAL FANTASY VII, afin qu'ils convergent dans le dernier chapitre du projet de remake. Si ce parcours peut susciter à la fois enthousiasme et interrogation, nous sommes pleinement convaincus qu'il restera une expérience inoubliable pour les années à venir. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir accompagnés et d'avoir pris part à cette aventure, tout au long de ces nombreuses années. - Tetsuya Nomura, Directeur créatif

Actuellement, le Double Pack PS5 réunissant Final Fantasy VII Remake Intergrade et Rebirth est vendu 60,22 € chez Cdiscount. Vous trouverez les premiers visuels de Final Fantasy VII Revelation en page suivante.