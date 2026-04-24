Final Fantasy XIV annoncé sur Switch 2, Nintendo et Square Enix ont réussi à trouver un terrain d'entente

FFXIV bientôt sur Switch 2





En conclusion de la très longue keynote du Fan Festival 2026 d'Anaheim ayant présenté l'extension Evercold de Final Fantasy XIV, le CEO de Square Enix Takashi Kiryu est monté sur scène et n'a pas fait que confirmer son plein support envers le MMORPG. En effet, lui et Naoki Yoshida ont annoncé l'arrivée du jeu sur la Switch 2 de Nintendo ! Mieux encore, nous l'avons vu tourner en mode Portable durant quelques instants, le directeur ayant montré une session sur un serveur de développement. Si vous l'ignorez, il est possible de brancher un clavier dessus, tandis que les Joy-Con 2 ont leur mode souris. Il est donc possible d'espérer un support permettant de jouer comme sur PC, si jamais les contrôles simplifiés pour les consoles ne sont pas à votre goût.

La sortie de FFXIV sur la console hybride est actuellement prévue pour le mois d'août 2026, avec au préalable un Accès Anticipé qui devrait durer environ un mois, au cours duquel les joueurs n'auront rien à payer pour en profiter. Plus de détails seront donnés ultérieurement quant aux modalités, le but étant de s'assurer de la stabilité des serveurs.

Des compromis tarifaires trouvés entre Square Enix et Nintendo





Il ne faut toutefois pas croire que tout est idyllique dans cette histoire, car plusieurs mois de discussions ont eu lieu entre les deux compagnies afin de trouver un terrain d'entente. En effet, les joueurs actuels de FFXIV n'ont besoin de souscrire qu'un seul abonnement afin de profiter du jeu sur toutes les plateformes, à condition évidemment d'avoir acheté une copie sur les différents appareils. Bref, le cross-play est donc facilité en termes de coût.

Ce sera déjà moins le cas sur Switch 2, Nintendo ne semblant pas enclin à cette pratique (avec ses récentes pratiques tarifaires, la firme de Kyoto ne va décidément pas se faire bien voir des joueurs). Il faudra donc payer un abonnement séparé si jamais vous comptez jouer sur différentes machines. Toutefois, un accord a été trouvé et il n'y aura pas besoin du Nintendo Switch Online pour en profiter, réduisant ainsi la facture. Bon, à moins de ne généralement pas du tout jouer en ligne sur la console ou ne pas être intéressé par les titres rétro des émulateurs, ce non-prérequis peut toutefois sembler anecdotique.

De son côté, Square Enix veut tout faire pour inciter les joueurs qui souhaiteraient profiter de FFXIV sur Switch 2 en plus de leur plateforme actuelle, puisqu'une remise de 50 % sera proposée à ceux disposant déjà d'un abonnement actif sur cette souscription additionnelle.

Aux joueurs n'ayant jamais essayé FFXIV avant la version Nintendo Switch 2 - Pour jouer à FFXIV, il vous faudra acheter la version Nintendo Switch 2 du jeu et souscrire l'abonnement nécessaire.

- Pour jouer à FFXIV, il vous faudra acheter la version Nintendo Switch 2 du jeu et souscrire l'abonnement nécessaire. Aux joueurs actuels de FFXIV considérant la version Nintendo Switch 2 - Même si vous jouez déjà sur une autre version de FFXIV, il vous faudra acheter la version Nintendo Switch 2 du jeu et souscrire l'abonnement nécessaire. Cependant, s'il reste du temps de jeu sur votre abonnement actif, le tarif de l'abonnement à la version Nintendo Switch 2 sera réduit de moitié.

Si vous n'avez pas encore de Switch 2 et que cela vous donne envie de vous en procurer une, sachez qu'elle est actuellement disponible à seulement 419,99 € chez Cdiscount.