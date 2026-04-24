Final Fantasy XIV : suivez les annonces du Fan Festival 2026 d'Anaheim à partir de 19h00

La révélation de l'extension 8.0 en approche





Sorti le 2 juillet 2024, Final Fantasy XIV: Dawntrail a depuis poursuivi sa petite vie avec ses habituels patchs de contenu. Alors que la 7.5 Trail to the Heavens fera ses débuts la semaine prochaine, le 28 avril, la communauté a rendez-vous ce week-end pour suivre le Fan Festival 2026 d'Anaheim, première étape menant à la prochaine extension du MMORPG de Square Enix. Si les spéculations vont bon train quant au contenu de cette 8.0, le fait que les objets numériques liés à l'évènement comportent notamment la monture Hardy-Daytona et Rouge XIII en mascotte peuvent indiquer la possibilité d'une inspiration partielle de l'univers de Final Fantasy VII, à l'instar de FFIX pour la précédente.

Le programme du Fan Festival





Vous pourrez donc suivre l'habituelle keynote de Naoki Yoshida ce vendredi soir à 19h00, ainsi que les autres panels diffusés sur la Toile jusqu'à dimanche matin. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif du programme. Notez que les concerts sont comme d'habitude payants (voir les détails).

Jour 1 Vendredi 24 avril 2026, de 19h00 à 21h15 (heure de Paris) - Conférence spéciale Plongez tête la première au cœur de l'événement et ne manquez aucune des révélations exclusives du producteur et directeur Naoki Yoshida sur tout ce qu'il y a à venir dans Final Fantasy XIV ! Présentateur : Naoki Yoshida

Langues : anglais, japonais Vendredi 24 avril 2026, de 21h15 à 21h30 (heure de Paris) - Cérémonie d'ouverture L'équipe de développement et d'opérations fera son entrée sur scène pour saluer nos Guerriers de la Lumière et marquer l'ouverture officielle du Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 d'Amérique du Nord ! Présentateur : Matt Hilton

Langues : Anglais, Japonais Vendredi 24 avril 2026, de 22h15 à 23h15 (heure de Paris) - Mission aléatoire : Game Show / The Roulette Game Show L'équipe communautaire nord-américaine de FFXIV vous donne rendez-vous pour un jeu plein d'humour ! Nos invités s'affronteront dans des mini-jeux aussi étranges que typiques issus de l'univers de FFXIV, et vous pourrez participer et influencer ce qui se passera. Pour ça, gardez bien vos bâtons lumineux à portée de main, car vous en aurez besoin pour voter ! Présentatrice : Aya Montoya

Langue : Anglais

Invités spéciaux : CrystAAHHL, CuriousJoi, Jesse Cox, Mrhappy1227 Du vendredi 24 avril à 23h45 au samedi 25 avril 2026 à 1h45 (heure de Paris) - Panel des développeurs Le producteur et directeur Naoki Yoshida, accompagné de Hikaru Tamaki, concepteur du système de combat, vous dévoileront les coulisses du développement de Final Fantasy XIV. Présentateurs : Naoki Yoshida, Hikaru Tamaki

Langues : Anglais, Japonais Samedi 25 avril 2026, de 2h00 à 3h00 (heure de Paris) - Le mirage, c'est la vie ! – Défilé de cosplay Venez admirer la créativité de nos Guerriers de la Lumière lors de ce défilé de cosplay, où les participantes et les participants dévoileront sur scène leurs plus belles réalisations ! Présentatrices : Aya Montoya, Sarah Vargas

Langue : Anglais Samedi 25 avril 2026, de 4h00 à 5h00 (heure de Paris) - Concert de piano (diffusion payante) Installez-vous confortablement tandis que la salle se plonge doucement dans l'obscurité, puis portez votre regard vers la scène. C'est à cet instant que Keiko revient nous faire rêver, laissant s'élever les premières notes cristallines. Les mélodies prennent forme et retracent nos voyages à travers Éorzéa et au-delà. Un moment intime où nos souvenirs se transforment en musique.

Jour 2 Samedi 25 avril 2026, de 19h00 à 21h00 (heure de Paris) - Crystalline Conflict Regional Championship 2026 Amérique du Nord Les quatre équipes demi-finalistes s'affronteront sur la scène du Fan Festival pour déterminer qui repartira avec le titre de champion d'Amérique du Nord ! Présentateurs : Naoki Yoshida, Aya Montoya, Brian Ricardo, Frosty, Merlin

Langue : Anglais Samedi 25 avril 2026, de 22h à 23h30 (heure de Paris) - Des tacos aux tenders : les paroles de FFXIV au menu / From Tacos to Tenders: Serving up the Lyrics of FFXIV Si vous ne le connaissez pas, Koji est la personne qui écrit, et même interprète, les paroles des musiques de Final Fantasy XIV depuis plus de dix ans ! Vous pensez bien qu'il a donc quelques anecdotes à nous raconter, alors rejoignez‑le pour un moment plein d'humour et de passion où il partagera les coulisses de la création de certaines de vos musiques préférées. Présentateurs : Michael-Christopher Koji Fox, Matt Hilton

Langue : Anglais Dimanche 26 avril 2026, de 00h30 à 1h45 (heure de Paris) - Séance (presque normale) de questions-réponses avec Naoki Yoshida Les joueurs pourront soumettre leurs questions à Naoki Yoshida dans un format un peu particulier. Il faudra que la chance soit de son côté, car certaines questions pourraient se révéler bien plus difficiles que d'autres ! Présentateurs : Naoki Yoshida, Matt Hilton

Langues : Anglais, Japonais Dimanche 26 avril 2026, de 4h à 5h (heure de Paris) - Concert de THE PRIMALS (diffusion payante) Le Fan Festival se transformera en arène de combat géante dès que les premiers riffs de THE PRIMALS retentiront ! Avec le directeur son Masayoshi Soken à leur tête, ils viennent enflammer la scène et faire déferler leur son rock aussi puissant qu'un Primordial ! Agitez vos bâtons lumineux et laissez-vous emporter par leur énergie !

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