Final Fantasy XIV : suivez les annonces du Fan Festival 2026 de Berlin à partir de 10h00

Le froid du 4e Reflet s'invite à Berlin





Après s'être invité à Anaheim en avril dernier, le Fan Festival 2026 débarque ce week-end à Berlin en Allemagne. Évidemment, l'extension 8.0 du MMORPG va être au cœur de l'attention. Final Fantasy XIV: Evercold va donc continuer d'être présenté, avec l'introduction de l'un des deux Jobs inédits et bien plus. Nous aurons sans doute également des nouvelles de la version Switch 2.

Le programme du Fan Festival





Pour ne pas changer, c'est par l'habituelle keynote de Naoki Yoshida - tout aussi longue que la précédente - que débutera ce week-end, dès ce samedi matin à 10h00, suivi par les autres panels diffusés sur la Toile jusqu'à dimanche soir. La première journée sera chargée en annonces puisque la 93e Lettre du Producteur Live sera diffusée en fin d'après-midi. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif du programme. Notez que les concerts sont comme d'habitude payants (voir les détails).

Jour 1 - Samedi 25 juillet 2026 De 10h00 à 12h15 (heure de Paris) - Conférence spéciale Poursuivez votre aventure vers Evercold et découvrez les révélations exclusives du producteur et directeur Naoki Yoshida sur tout ce qui vous attend dans Final Fantasy XIV ! Présentateur : Naoki Yoshida

Langues : Anglais, Japonais De 12h15 à 12h30 (heure de Paris) - Cérémonie d'ouverture L'équipe de développement et d'opérations ainsi que nos invités feront leur entrée sur scène pour saluer nos Guerriers de la Lumière et marquer l'ouverture officielle du FFXIV Fan Festival 2026 à Berlin ! Présentatrice : Julia Häuptner

Langues : Anglais, Japonais De 13h00 à 14h30 (heure de Paris) - Panel des développeurs Découvrez comment sont créés les effets sonores de FFXIV dans ce panel des développeurs ! Aux côtés de Masayoshi Soken, Go Kinuya reviendra sur son parcours et sur son travail au sein de l'équipe de développement. Présentateurs : Go Kinuya, Masayoshi Soken

Langues : Anglais, Japonais De 15h00 à 16h00 (heure de Paris) - 100 % équipe communautaire Rencontrez l'équipe communautaire européenne et plongez dans les coulisses de son quotidien ! Des réseaux sociaux aux événements, en passant par les retours de la communauté, découvrez comment elle crée un lien entre les joueurs et les développeurs. Présentateurs : Julia Häuptner, Natasha Cheng, Kevin Bouffard, Matthieu Naud, Steph Covell

Langue : Anglais De 16h30 à 18h30 (heure de Paris) - 93e Lettre du Producteur Live Envie d'en apprendre davantage sur le dresseur ? Naoki Yoshida et Toshio Murouchi accueillent Masaki Nakagawa, responsable principal du contenu des combats, pour une nouvelle Lettre du Producteur Live consacrée à ce job restreint ainsi qu'aux contenus à venir dans la série de mises à jour 7.5x. Présentateurs : Naoki Yoshida, Toshio Murouchi, Masaki Nakagawa

Langues : Anglais, Japonais De 19h30 à 21h00 (heure de Paris) - Concert de piano Installez-vous confortablement tandis que la salle se plonge doucement dans l'obscurité, puis portez votre regard vers la scène. C'est à cet instant que Keiko revient nous faire rêver, laissant s'élever les premières notes cristallines. Les mélodies prennent forme et retracent nos voyages à travers Éorzéa et au-delà. Un moment intime où nos souvenirs se transforment en musique.

Jour 2 - Dimanche 26 juillet 2026 De 10h00 à 12h30 (heure de Paris) - Crystalline Conflict Regional Championship 2026 Europe & Océanie Nos quatre équipes demi-finalistes escorteront le cristal tactique en direct sur la scène du FFXIV Fan Festival 2026 à Berlin afin de déterminer quelle équipe sera sacrée championne d'Europe & Océanie ! Présentateurs : Naoki Yoshida, Kevin Bouffard, Julia Häuptner, Rookuri, Lythi

Langue : Anglais De 13h30 à 14h45 (heure de Paris) - Bienvenue chez Naoki ! Naoki Yoshida nous fera le plaisir de revenir sur la scène du FFXIV Fan Festival 2026 à Berlin pour discuter tranquillement de FFXIV et de tout ce qui rend son univers si unique ! Présentateur : Naoki Yoshida

Langues : Anglais, Japonais De 16h00 à 17h30 (heure de Paris) - Le mirage, c'est la vie ! - Défilé de cosplay Cosplayeuses et cosplayeurs, venez dévoiler vos créations sur la scène du FFXIV Fan Festival 2026 de Berlin à l'occasion de ce défilé et offrez à tous les Guerriers de la Lumière un spectacle haut en couleur ! Présentatrices : Julia Häuptner, Natasha Cheng

Langue : Anglais De 19h30 à 21h00 (heure de Paris) - Concert de THE PRIMALS Le Fan Festival se transformera en arène de combat géante dès que les premiers riffs de THE PRIMALS retentiront ! Avec le directeur son Masayoshi Soken à leur tête, ils viennent enflammer la scène et faire déferler leur son rock aussi puissant qu'un Primordial ! Agitez vos bâtons lumineux et laissez-vous emporter par leur énergie !

Si vous êtes en quête de lecture en lien avec le jeu, les deux volumes de La Légende Final Fantasy XIV sont en vente à la Fnac (tome 1, tome 2) à 29,90 € l'unité.