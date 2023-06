Final Fantasy XVI s'offre encore une impressionnante bande-annonce, une pub live-action et du gameplay inédit, la démo Prologue sort ce lundi

À quelques jours du lancement de Final Fantasy XVI, Square Enix a organisé un évènement de pré-lancement à Los Angeles, retransmis sur la Toile en live cette nuit à partir de 1h00. C'est avec une toute nouvelle bande-annonce baptisée Ascension que cette célébration a débuté, alors même que le trailer Salvation du PlayStation Showcase était censé être la bande-annonce de lancement. Ensuite, c'est le nouveau CEO de Square Enix Takashi Kiryu qui est monté sur scène pour prendre la parole, parlant notamment de sa jeunesse et sa philosophie pour la société. Un court message de Jim Ryan a également été diffusé. Après ça, Naoki Yoshida et Michael-Christopher Koji Fox ont pris le relais, présentant le programme et les intervenants.

Plusieurs autres messages vidéo ont donné la parole à Yoshinori Kitase, manager de la marque Final Fantasy, Atsushi Inaba de PlatinumGames et Tai Yasue, co-directeur de Kingdom Hearts IV. Pourquoi eux ? Eh bien, tout simplement parce qu'une partie des développeurs de cette autre licence de l'éditeur et des membres de cet autre studio japonais menés par Takahisa Taura ont aidé au développement de certaines parties de FFXVI. Pour plus de détails sur leur rôle exact, il faudra attendre que le jeu soit disponible avant que des interviews ou autre nous en apprennent plus.

La démo du jeu promise depuis un moment déjà va elle voir le jour ce lundi 12 juin, à 10h00 en France, même s'il faudra peut-être patienter un peu plus le temps qu'elle arrive bien sur les serveurs et apparaisse en ligne. Elle permettra comme nous l'avions évoqué de jouer au début de l'aventure de Clive, soit environ 2 heures de jeu retraçant les évènements de sa jeunesse, sans doute jusqu'à l'apparition du logo, lire nos plus récentes impressions sur le jeu. La sauvegarde pourra ensuite être transférée au lancement. Mais ce n'est pas tout, car une démo spéciale se débloquera alors à l'écran titre, permettant d'essayer les mécaniques de combat dans le Fort Norvent avec des compétences supplémentaires par rapport au segment réel. Oui, il s'agit de la démo de notre première preview face à Garuda. Il sera possible d'y rejouer autant de fois que vous le souhaitez, sans portage de la progression évidemment.

Le panel avec le directeur du jeu Hiroshi Takai et le directeur des combats Ryota Suzuki a de son côté montré du gameplay inédit avec une chasse de rang S face à Atlas, une créature en armure qui était niveau 45 tandis que Clive n'était que 30. Si le créateur de contenu Maximilian Dood n'a pas réussi à en venir à bout, Ryota Suzuki a lui réussi, nous montrant sa maîtrise des parades. Bref, si vous êtes assez doués, même un ennemi bien plus fort pourra être surmonté.

Alanah Pearce, le directeur créatif Kazutoyo Maehiro et Koji Fox sont ensuite venus parler de la narration, rappelant l'inspiration prise auprès de Game of Thrones principalement dans le ton et la volonté de créer un monde immersif. L'histoire tourne pour rappel autour de Clive et s'étale de sa jeunesse à sa trentaine, permettant de voir l'évolution de Valisthéa à travers lui alors qu'il va devoir s'accepter ainsi que son rôle dans ce monde. Et comme se trouver ne se fait pas rapidement, l'équipe a donc choisi de jouer avec la temporalité pour nous le faire ressentir. Un point a également été fait sur la Chronographie, servant à donner les informations essentielles à un moment donné, par exemple pour savoir qui est le personnage que nous venons juste de voir sans sortir du jeu, le lore géré par Harpocrate au Repaire et Vivianne, auprès de qui Clive pourra faire le point sur la situation géopolitique puisque tous les évènements ne tourneront pas forcément autour de lui. Quant aux quêtes secondaires, un objectif tel que tuer trois gobelins (c'est un exemple) sera placé dans un contexte précis avec le pourquoi ils sont présents, etc., le tout de manière à ne pas gêner la trame principale tout en procurant des récompenses utiles.

Le dernier panel dédié à la musique avec Alex Moukala et Masayoshi Soken nous a réservé une surprise, à savoir la diffusion d'une publicité live-action réalisée par le directeur commercial Diego Contreras en Croatie, qui est monté sur scène pour l'occasion, prenant la forme d'une comédie musicale centrée sur la transformation de Clive. L'arrangement qui y est joué a été spécialement composé pour l'occasion. Parmi les autres détails intéressants pour les fans du compositeur, nous avons notamment appris que c'est sur Mario Slam Basketball que Soken a fait appel à Koji Fox pour rapper et ils ne se sont plus quittés ensuite. Nous avons même eu droit à une petite performance musicale pour terminer.

La date de sortie de FFXVI est pour rappel fixée au 22 juin sur PS5.

