Fire Emblem: Fortune's Weave Direct, une présentation pour découvrir plus en détail le TRPG d'Intelligent System à suivre ce mardi

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En septembre dernier, Nintendo régalait les fans de la licence Fire Emblem en dévoilant le prochain épisode inédit à paraître en exclusivité sur Switch 2, dont l'univers présentait tout un tas de similitudes avec l'un de ses prédécesseurs, le très apprécié Three Houses. Le bien nommé Fire Emblem: Fortune's Weave s'est depuis davantage dévoilé lors du Direct de juin et sur les réseaux sociaux, laissant toutefois une partie des joueurs se demander ce qu'il apportera en termes de réelles nouveautés de gameplay en dehors de la carte de l'Empire de Dadga à explorer à la manière d'un jeu de plateau.

Nous aurons peut-être enfin la réponse cette semaine, tout comme son placement dans la chronologie, puisque l'éditeur vient d'annoncer un Fire Emblem: Fortune's Weave Direct pour ce mardi 4 août 2026 à 16h00, d'une durée de 20 minutes, soit suffisamment de temps pour faire le tour de ce qu'il aura à offrir.

Vous pourrez donc suivre cette présentation depuis cet article, que nous mettrons ensuite à jour avec les informations essentielles à retenir et visuels associés.

Pour rappel, Fire Emblem: Fortune's Weave est attendu le 17 septembre sur Switch 2. Vous pouvez actuellement le précommander à 59,99 € chez Cdiscount, sur Amazon ou à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.