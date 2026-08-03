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Fire Emblem Fortunes Weave Direct 04 08 2026

Fire Emblem: Fortune's Weave Direct, une présentation pour découvrir plus en détail le TRPG d'Intelligent System à suivre ce mardi

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Source: Nintendo

Comme pour ses dernières exclusivités Switch 2, Nintendo va prendre la parole afin de nous donner un maximum d'informations sur ce nouveau Fire Emblem.

Plus de détails sur les Jeux Héroïques en approche

En septembre dernier, Nintendo régalait les fans de la licence Fire Emblem en dévoilant le prochain épisode inédit à paraître en exclusivité sur Switch 2, dont l'univers présentait tout un tas de similitudes avec l'un de ses prédécesseurs, le très apprécié Three Houses. Le bien nommé Fire Emblem: Fortune's Weave s'est depuis davantage dévoilé lors du Direct de juin et sur les réseaux sociaux, laissant toutefois une partie des joueurs se demander ce qu'il apportera en termes de réelles nouveautés de gameplay en dehors de la carte de l'Empire de Dadga à explorer à la manière d'un jeu de plateau.

Nous aurons peut-être enfin la réponse cette semaine, tout comme son placement dans la chronologie, puisque l'éditeur vient d'annoncer un Fire Emblem: Fortune's Weave Direct pour ce mardi 4 août 2026 à 16h00, d'une durée de 20 minutes, soit suffisamment de temps pour faire le tour de ce qu'il aura à offrir.

Vous pourrez donc suivre cette présentation depuis cet article, que nous mettrons ensuite à jour avec les informations essentielles à retenir et visuels associés.

Pour rappel, Fire Emblem: Fortune's Weave est attendu le 17 septembre sur Switch 2. Vous pouvez actuellement le précommander à 59,99 € chez Cdiscount, sur Amazon ou à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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