Fire Emblem: Fortune's Weave nous transportera à Dagda, date de sortie, collector garni et le plein de détails inédits pour ravir les fans

Fortune's Weave présente enfin son monde





Après la parenthèse Fire Emblem Engage en 2023, Nintendo et Intelligent Systems comptent nous replonger dans l'univers de l'apprécié Fire Emblem: Three Houses, épisode de 2019 qui avait même eu droit à un spin-off sous forme de musō avec Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Pour ses débuts sur Switch 2, la licence va en effet revenir avec Fire Emblem: Fortune's Weave, annoncé en septembre 2025 et dont le premier aperçu ne laissait aucun doute à ce sujet, jusqu'à se conclure par la présence de Sothis. Depuis, les fans se languissaient d'avoir de nouvelles informations et ce n'est qu'avec le Nintendo Direct du jour que leur soif a finalement été étanchée.

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Comme pour son prédécesseur Three Houses, cette deuxième vidéo fait d'abord un point géographique avant de s'intéresser aux personnages. Cette aventure se déroulera donc bien dans le même univers, au sein de l'Empire de Dadga au sud-ouest de Fódlan, la contrée natale de Shamir. Clairement, cette nouvelle zone de jeu est vaste, puisqu'elle inclut également les royaumes d'Arago, de Brezarant et Saramis, ainsi qu'une région nommée Mosa. La ville que nous avions vue et où se déroulent les Jeux Héroïques a elle été baptisée Dagsion.

Un quatuor de protagonistes





Cette fois, nous suivrons le récit entremêlé des quatre personnages qui avaient été introduits et dont nous découvrons désormais les noms :

Cai (originaire de Ribeira), un jeune garçon déterminé à remporter les Jeux pour libérer son père emprisonné.

(originaire de Ribeira), un jeune garçon déterminé à remporter les Jeux pour libérer son père emprisonné. Dietrich , un épéiste à la recherche d'adversaires toujours plus puissants.

, un épéiste à la recherche d'adversaires toujours plus puissants. Theodora , la reine de Saramis qui se bat pour réaliser le rêve de longue date de son peuple.

, la reine de Saramis qui se bat pour réaliser le rêve de longue date de son peuple. Leda, une musicienne en quête de vengeance.

Entre la vidéo et le communiqué de presse parlant de mener le protagoniste de notre choix vers la victoire, tout laisse penser qu'il y aura donc au moins quatre routes et donc une forte rejouabilité.

De nombreux alliés sont aussi visibles, dont les chara designs sont vraiment réussis, ce qui devrait faciliter l'attachement (Ninae n'aura aucun mal à avoir des fans).

Bande-annonce en japonais

Détails sur la structure du jeu





Entre chaque affrontement de ce tournoi, nous disposerons de temps libre (selon un nombre de jours) pour explorer Dagsion, qui sera donc le hub du jeu, améliorer nos talents dans un centre d'entraînement, renforcer nos liens avec les autres personnages pour en faire de précieux alliés et même voyager au-delà de la ville. La carte montrée fait office de plateau de jeu avec différents nœuds d'activité (pêche, affrontement de monstres, repas, collecte de trésors, etc.), sans que le fonctionnement précis soit détaillé. Notons que les armes auront à nouveau une durabilité !

Quant aux batailles stratégiques, le nouvel aperçu est très prometteur. Au cours de ces affrontements, nos quatre héros seront capables d'utiliser des capacités spéciales leur étant propres (Earthen Throw pour Theodora, Song of Passion pour Leda, Moving Shadow pour Dietrich).

La véritable intrigue reste encore floue





Bien évidemment, tout cela n'est que la face immergée de l'iceberg. À l'instar du monastère de Garreg Mach qui introduisait progressivement les véritables enjeux narratifs, ce tournoi ne sera sans doute qu'un prétexte pour tout autre chose.

En effet, une mystérieuse femme à la chevelure verte est montrée annonçant le retour des Limbes (Underworld), avant qu'un mystérieux être blanc jusqu'aux cheveux n'intervienne, le tout alors qu'est joué le thème Le Haut-siège des esprits de Three Houses. Faisant penser à Arval, il manie clairement une relique et nous le retrouvons sur la jaquette en deux versions, une masculine et une féminine, comme Byleth et Shez... Alors, allons-nous incarner un 5e protagoniste ?

Quant à Sothis (toujours dans l'hypothèse que ce n'est pas quelqu'un d'autre lui ressemblant très fortement), elle s'adresse à quelqu'un en disant qu'il a semé le chaos, brandi sa hallebarde et parle de Ténèbres Incarnées. Rien de tel pour laisser les fans émettre des théories.

Passé ou futur ?





Enfin, pour répondre à la question de savoir si Fire Emblem: Fortune's Weave est une préquelle ou une suite, il suffit peut-être de se fier au compteur en bas à gauche de l'écran, qui affiche l'écoulement du temps. En dehors de l'heure et des jours restant avant le prochain match, nous pouvons y lire 1449. S'il s'agit bien d'une année et du même système calendaire que celui de Fódlan (pour les années, les noms de mois sont différents), nous sommes bien dans le futur ! En effet, les derniers évènements de Three Houses se déroulaient en 1186, soit 263 auparavant. Pour les caméos de visages familiers, c'est donc raté, mais découvrir de possibles lointains descendants de personnages aurait aussi son charme.

Date de sortie et édition collector





La rentrée est déjà ultra chargée cette année, mais vous pouvez désormais y ajouter Fire Emblem: Fortune's Weave, qui sera lancé sur Switch 2 le 17 septembre. Il est déjà possible de le précommander sur l'eShop au prix de 69,99 €. En boîte, il faudra débourser 79,99 €. Comme pour les précédents jeux de la licence, les fans vont pouvoir craquer pour une édition bien remplie, ici appelée Collection dagdanienne, en voici le contenu :

Collection dagdanienne - 119,99 € Le jeu Fire Emblem: Fortune's Weave sur cartouche.

Boîtier steelbook illustré.

L'art de Fire Emblem: Fortune's Weave.

Cartes illustrées des protagonistes.

Poster au format A1 de la carte du monde.

Actuellement, la Switch 2 est vendue 419,99 € chez Cdiscount.