Fortnite : alliance glaciale, skins du Passe de combat, retour de Dwayne Johnson et trailer live-action avant le lancement de la Saison 2 : Rivalités

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Il ne reste désormais plus beaucoup de temps pour profiter de la Saison 1 : Déferlante d'adrénaline du Chapitre Sept de Fortnite Battle Royale, qui prendra fin ce jeudi matin. Le teasing pour la Saison 2 : Rivalités bat donc son plein depuis quelques jours, dont les enjeux et personnages impliqués nous sont désormais bien plus clairs. Avec la dernière cinématique en date, nous découvrions une version alternative bien stylisée de la récupération du troisième fragment du Point Zéro par le Voyageur noir par rapport aux évènements in-game, nous plongeant littéralement au sein de la Réalité 7021.

Depuis, le « Moment narratif » dont Epic Games avait fait la promotion a eu lieu. Bon, ce petit évènement n'a rien eu de grandiose bien qu'étant important pour la suite. En effet, après avoir chargé le cœur du Point Zéro pendant plusieurs heures, le vaisseau a envoyé une dernière vague d'énergie qui a eu pour effet de rendre ce dernier temporairement inopérant. Pour autant, rien n'a volé en éclats comme nous l'avions supposé. En revanche, cela a eu pour conséquence de faire apparaître trois portails en tout autant de lieux à travers l'île, qui peuvent facilement être trouvés en suivant les filaments d'énergie partant des fragments situés aux Labos létaux.

De nouveaux points d'intérêt à venir





Ces portails se trouvent donc à la Baie bossue, au Chalet chaleureux et à côté de la maison isolée située au nord du Canyon confidentiel. Ils montrent donc chacun l'un des visuels de l'actuel écran affiché au lancement du jeu. En regardant au travers, nous pouvons apercevoir trois fragments du Point Zéro supplémentaires, qui ne sont donc pas les mêmes que ceux déjà réunis, portant le total à six sur les sept principaux existants à en croire la cinématique, des éclats plus petits ayant également été réunis.

Si vous appréciez ces lieux, il ne reste donc que peu de temps pour en profiter, puisqu'ils vont être remplacés ou modifiés au lancement de la Saison 2. Bien que jusqu'à présent, seul celui associé au Roi des glaces avait clairement été teasé et donc confirmé, la bande-annonce live-action diffusée ce mercredi a dévoilé la mini-carte de l'île. Elle est certes assez floue, mais permet tout de même de clairement identifier les changements. Bon, pour le dernier de la liste, cela semble assez minime. Les emplacements des fragments du Point Zéro sont identifiables aux teintes violettes, à voir de quelle manière ils seront protégés face à nos ennemis... Il apparaît également que les Labos létaux vont être transformés.

Toute la partie montagneuse au nord va donc devenir le territoire du Roi des glaces, un point d'intérêt nommé Frigid Fortress qui rappelle évidemment Polar Peak, dont le nom a été dévoilé via la vidéo ci-dessous. Et malheureusement, l'Escale espresso sera impactée, même si la petite ville balnéaire semble toujours présente d'une certaine manière.

Du reste, ce trailer promotionnel ne nous apprend pas grand-chose de plus par rapport à ce qui été déjà connu et que nous avons détaillé dans la suite de cet article, mais reste assez amusant avec ces nombreux cosplays et La Fondation tirant sur tout et n'importe quoi. Si jamais vous vous demandiez ce que pourrait donner un film en prises de vue réelles...

Un retour en force sur mobiles





Par ailleurs, nous avons un peu de gameplay à Frigid Fortress via cette bande-annonce annonçant le retour du jeu dans la boutique de Google !

Où que tu sois, on est là pour toi. Fortnite est de retour sur Google Play.



Disponible partout jeudi 19 mars. pic.twitter.com/fkrPE9UvQ5 — Fortnite ???????? officiel (@FortniteFR) March 17, 2026

En effet, c'est ce 19 mars que Fortnite va enfin redevenir disponible au téléchargement sur Google Play. Depuis août 2020, la plateforme avait retiré le jeu et c'est un long feuilleton juridique qui a suivi. Sur Android, les joueurs ont dû patienter quatre ans avant de voir son retour, mais seulement en passant par l'Epic Games Store. Autant dire que ce retour à la normale va en satisfaire plus d'un.

Toutes les skins du prochain Passe de combat dévoilées





Pour en venir au plus intéressant, Epic Games a tout d'abord partagé une illustration dépeignant la lutte entre La Fondation et le Roi des glaces au sein de la salle du trône de son château. L'arme tenue par le leader des Sept est son fusil à faille qu'il avait utilisé lors de La Fin du Chapitre 2, où nous avions découvert son visage, celui de Dwayne Johnson aka The Rock. Eh bien, l'artwork introduisant les skins du Passe de combat de la Saison 2 : Rivalités a confirmé que l'acteur est toujours de la partie ! Cela signifie qu'il s'agira bien du même personnage et non d'une version alternative, malgré sa nouvelle armure bien classe qui se démarque de celles de ses camarades avec ses tons dorés.

Nous avons même eu droit à une vidéo lui étant dédiée, où l'acteur prouve qu'il sait compter jusqu'à sept ! Avec un tel choix de le reprendre, il va donc être encore plus difficile de faire avaler la pilule de la hausse des V-Bucks pour « aider à payer les factures » alors que la star ne doit clairement pas faire ça par pure charité... même si ce n'est pas la seule dépense dispensable du studio.

Si les joueurs ont pu s'offrir en boutique à plusieurs reprises L'Institution (The Order) depuis le lancement du Chapitre Sept avec son apparence de 2022, elle va faire peau neuve avec une skin particulièrement stylée, arborant elle aussi quelques dorures. Ce n'est pas une surprise pour la communauté, puisqu'elle apparaissait ainsi aux côtés de Hope et Jones sur un visuel partagé en amont de la rediffusion de l'arrivée du Visiteur (Réalité inconnue) fin février.

Nous aurons également droit à une nouvelle déclinaison de Julie (Jules), la fille de Midas, ce qui pourrait expliquer tout cet or. Son look laisse supposer qu'elle pourrait faire partie de l'Élite, dont l'importance a été teasée lors des dernières quêtes hebdomadaires liées à Hope. Cette fois, une seule collaboration est à noter et plaira aux amateurs des Looney Tunes, puisqu'il s'agit du seul et unique Bugs Bunny. Pour le coup, nous doutons qu'il y ait forcément un sens narratif à sa disposition dans le cas présent, surtout qu'il est opposé à notre ami aquatique de la Réalité 7021, que nous voyons mal en allié du Roi des glaces. Vous remarquerez sa pioche squelettique faisant penser à Poiscaille, ce qui est assez amusant bien que la taille nous fasse douter qu'il s'agisse de ce qu'il reste de ce dernier...

Enfin, du côté des deux autres jeunes femmes, la première s'apparente à une version alternative de Vénus Hart (son tour de cou avec un cœur ne trompe pas), tandis que l'autre n'a clairement pas froid aux yeux puisque son corps semble entièrement gelé. Elle est accompagnée d'une créature cornue que nous devinons être une Mascotte.

Une alliance glaçante





Plus subtil, le Voyageur noir est visible à côté du trône, en partie caché par le nom de la saison en fonction de langue, ce qui n'est pas trop le cas en français. Il arbore son style Voyageur déchaîné laissant apparaître son crâne menaçant. Son vaisseau sert de son côté de fond à chaque « camp ».

En voyant cela, les joueurs ont évidemment pensé de suite à une alliance entre lui et le Roi des glaces, ce qu'est venue confirmer la courte cinématique faisant office de récapitulatif de la Saison 1 (C7S1), narrée par Jones. Bon, le résumé se contente de montrer la destruction du Bus de combat, qui a vite été réparé, et le réassemblage du Point Zéro, sans rentrer dans les détails. Autant dire pas grand-chose... Le reste de la séquence est lui inédit, montrant la rencontre entre les deux antagonistes, en présence d'une armée de Chevaleresses rouges glaciaires. Parmi les personnages emprisonnés dans les piliers de glace, outre Le Prisonnier, Orelia, Captain America et La Fondation, nous retrouvons ce bon vieux Banane de plage, mais aussi Bill l'humain, qui ne devrait donc plus faire office de boss.

Enfin, pour finir sur une note moins sérieuse, la vidéo révèle l'identité du conducteur de bus qui s'est fait pulvériser en début de saison et il s'agit de Monsieur Tomate ! Nous l'avions déjà vu dans ce rôle en 2019, mais il s'agissait d'une courte séquence dans laquelle tous les passagers avaient également cette apparence.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente à la Fnac.

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