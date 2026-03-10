Fortnite : augmentation du prix des V-Bucks, changements pour les Passes et le Club, Epic Games va se mettre les joueurs à dos

L'inflation touche également Fortnite





Alors qu'Epic Games a fait monter la sauce ce lundi en teasant la Saison 2 : Rivalités du Chapitre Sept de Fortnite Battle Royale, c'est une nouvelle concernant l'ensemble de son écosystème qui vient de tomber et elle risque de venir gâcher la fête. Si vous trouviez déjà les pratiques commerciales du studio fort discutables et les tarifs de la boutique trop élevés, cela ne va pas s'arranger puisque le prix des V-Bucks va augmenter à partir du 19 mars ! La raison évoquée ? « Le coût d'exploitation de Fortnite a beaucoup augmenté. Ainsi, nous augmentons les prix pour nous aider à payer les factures. » Oui, c'est lunaire d'écrire cela tel quel, alors que le nombre de collaborations et d'éléments vendus est toujours plus nombreux. Quant à la manière d'opérer ce changement, elle va être assez perfide.

Prix actuels des V-Bucks

Payer pareil, recevoir moins





De prime abord, la facture paraîtra indolore, puisque les packs ne vont pas bouger. Ce qui va changer, c'est la quantité de V-Bucks reçus en échange. Oui, le phénomène de shrinkflation (réduflation) va donc frapper Fortnite de plein fouet. Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif présentant les différents packs :

Pack Contenu actuel À partir du 19 mars Somme récupérée avec les Récompenses Epic Pack à 8,99 € 1 000 V-Bucks 800 V-Bucks +1,79 € en retour Pack à 22,99 € 2 800 V-Bucks 2 400 V-Bucks +4,59 € en retour Pack à 36,99 € 5 000 V-Bucks 4 500 V-Bucks +7,39 € en retour Pack à 89,99 € 13 500 V-Bucks 12 500 V-Bucks +17,99 € en retour Pack Montant exact ~0,50 € pour 50 V-Bucks 0,99 € pour 50 V-Bucks

Du changement pour les Passes





Cela aurait pu s'arrêter là, mais il va également y avoir des répercussions sur le Passe de combat et consorts. Ils vont ainsi voir leur prix diminuer en adéquation. Une bonne nouvelle ? Eh bien, absolument pas, malgré l'effet psychologique qui pourrait faire dire le contraire. C'est comme si rien ne changeait, SAUF un élément qui touche aux récompenses.

Actuellement, nous pouvons récupérer 1 000 V-Bucks, soit le prix d'achat du Passe de combat, en atteignant le niveau 100 de la saison, permettant aux joueurs un minimum investi de racheter le suivant et ainsi de suite. Et en plus de ça, 500 V-Bucks se trouvent dans les « récompenses bonus » pour ceux ayant le temps et l'envie d'atteindre le niveau 200. De cette façon, il est bien plus facile d'inciter à dépenser dans la boutique.

Eh bien, dites adieu à ces extras, car à partir du Passe de combat de la Saison 2 (C7S2), il n'y aura plus ces 500 V-Bucks supplémentaires, nous pourrons juste en récupérer 800...

Le Passe de combat coûtera 800 V-Bucks (contre 1 000 auparavant).

Le Pack de combat (Passe de combat + 25 niveaux) coûtera 2 600 V-Bucks (contre 2 800 auparavant).

Le Passe OG coûtera 800 V-Bucks (contre 1 000 auparavant).

Le Passe Musique coûtera 1 200 V-Bucks (contre 1 400 auparavant).

Le Passe LEGO coûtera 1 200 V-Bucks (contre 1 400 auparavant).

Un club un peu moins intéressant





Si vous jouez énormément à l'ensemble des expériences, le Club de Fortnite est clairement avantageux puisqu'il regroupe tous les Passes pour 11,99 € par mois tout en offrant une skin et ses accessoires, plus des styles alternatifs, le Rocket Pass et 1 000 V-Bucks. Il va lui aussi être impacté et ne proposera plus que 800 V-Bucks. Même si l'impact global reste minime, cela ne va clairement pas inciter à dépenser plus pour autant.

D'ailleurs, la seule chose que ne dit pas ouvertement Epic Games, c'est que les prix en boutique ne vont eux pas changer, ce qui risque d'en surprendre plus d'un en voyant la facture réelle à l'arrivée...

Pour terminer, notez que les cartes de V-Bucks continueront de fournir la valeur indiquée, mais nul doute qu'une répercussion aura forcément lieu dans un avenir proche. Si besoin, vous pouvez en trouver à la Fnac.