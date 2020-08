Fortnite : un Last Laugh Bundle avec des skins du Joker et de Poison Ivy annoncé

Certes, Fortnite a disparu de l'App Store et du Google Play Store cette semaine, suite à un changement dans la manière de vendre les V-Bucks dans le jeu, l'affaire opposant Epic Games à Apple et Google est à retrouver ici, mais le Battle Royale continue de faire le bonheur des joueurs sur ordinateurs et consoles. Le titre aura d'ailleurs droit à une nouvelle édition physique en fin d'année sur PS4, Xbox One et Switch.

Cela n'a rien de nouveau si vous connaissez Fortnite, le pack regroupe un peu de monnaie virtuelle et des éléments cosmétiques, mais le Last Laugh Bundle met en avant les super-méchants de l'univers DC Comics, à savoir le Joker et Poison Ivy, Midas s'invitant à la fête quand même, parce que vendre la skin Harley Quinn directement dans la boutique, c'est plus rentable. Mais vu le contenu de ce Last Laugh Bundle, il vaudra quand même le détour.

1 000 V-Bucks ;

Les skins The Joker, Poison Ivy et Midas Rex ;

Les sacs à dos Laugh Riot, Black Bloom et Midas Crest ;

Les pioches Bad Joke, The Joker's Revenge, Ivy Axe et Kingmaker ;

La trainée Pick a Card.

La date de sortie du bundle est déjà fixée au 17 novembre prochain outre-Atlantique, au prix de 30 $, de quoi ravir les joueurs pour le Black Friday et Noël. Pour l'Europe, Warner Bros. n'a encore rien confirmé, mais cette version en boîte devrait quand même avoir le même traitement que Froid éternel ou encore Feu Obscur, vendu 29,99 € à la Fnac.

Lire aussi : Fortnite : les véhicules et stations de radio disponibles avec la mise à jour 13.40, Folle Virée