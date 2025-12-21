Fortnite : les personnages de Bleach viennent poursuivre leur guerre millénaire sur l'île

Bleach x Fortnite





Alors que l'anime Bleach: Thousand-Year Blood War prendra fin dans une quatrième partie nommée The Calamity, diffusée à partir de juillet prochain et qui a eu droit à une bande-annonce teaser à l'occasion de la Jump Festa de ce week-end, les personnages de Tite Kubo viennent de faire leur arrivée dans Fortnite ! Après Naruto, il ne reste désormais plus que One Piece pour que le Big Three des années 2000 soit au complet dans le jeu d'Epic Games. Cette première vague (s'il y en a d'autres un jour) permet donc d'acquérir Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Orihime Inoue et Uryū Ishida.

Évidemment, les apparences choisies sont les dernières en date côté animation, même si dans le cas d'Ichigo c'est sa tenue normale de Shinigami du début de l'arc qui a été retenue, avec comme style alternatif sa transformation en Hollow qu'il arborait contre Ulquiorra. Pour Rukia, c'est également du classique, avec comme autre apparence son Bankai, tandis qu'Uryū a son uniforme de Stern Ritters, hélas sans cape. Vous noterez qu'ils sont tous vendus avec leur pioche et accessoire de dos, pas moyen de faire sans alors même que ces derniers sont pour la plupart vendus séparément.

Le 23 décembre, la collaboration s'étendra à Fortnite Blitz, avec à priori uniquement deux nouveaux équipements mythiques à utiliser durant nos parties. Le communiqué de presse indique de son côté qu'un écran de chargement tiré de l'anime pourra être débloqué, qui sera sans doute l'illustration principale ci-dessous :

Les nouveautés de la boutique





Vous trouverez ci-dessous les différentes skins et accessoires Bleach pouvant être achetés depuis ce dimanche.

Pack Bleach (4 000 V-Bucks, équivalent à 31,49 €, au lieu de 7 100 V-Bucks), disponible jusqu'au 4 janvier 2026 à 00h59, incluant : Ichigo Kurosaki (1 800 V-Bucks - 15,99 €) :

(1 800 V-Bucks - 15,99 €) : Versions Fortnite et LEGO, style Transformation en Hollow complète ;



Emote intégrée Transformation en Hollow complète ;

;

Pioche et accessoire de dos Zangetsu (800 V-Bucks - 7,49 €).

(800 V-Bucks - 7,49 €). Rukia Kuchiki (1 800 V-Bucks - 15,99 €) :

(1 800 V-Bucks - 15,99 €) : Versions Fortnite et LEGO, style Hakka no Togame ;



Emote intégrée Hakka no Togame ;

;

Accessoire de dos Rubans de Rukia (300 V-Bucks - 2,99 €) ;

(300 V-Bucks - 2,99 €) ;

Pioche Sode no Shirayuki .

. Orihime Inoue (1 500 V-Bucks - 13,49 €) :

(1 500 V-Bucks - 13,49 €) : Versions Fortnite et LEGO ;



Accessoire de dos Sac d'Orihime (300 V-Bucks - 2,99 €) ;



Pioche Baguette-épingle d'Orihime (500 V-Bucks - 4,99 €).

Uryū Ishida (1 500 V-Bucks - 13,49 €) :

(1 500 V-Bucks - 13,49 €) : Versions Fortnite et LEGO ;



Accessoire de dos Sasame Kojaku (300 V-Bucks - 2,99 €) ;



Pioche Flèche de Quincy (500 V-Bucks - 4,99 €).

Revêtement Transformation en Hollow complète (500 V-Bucks - 4,99 €).

Plus surprenant, la collaboration s'étend aussi à l'univers automobile avec BMW...

Turbo Ruée de Shinigami (400 V-Bucks - 3,99 €).

(400 V-Bucks - 3,99 €). Traînée Traces de Shinigami (300 V-Bucks - 2,99 €).

(300 V-Bucks - 2,99 €). Roues Hollows complets (400 V-Bucks - 3,99 €).

(400 V-Bucks - 3,99 €). Roues Hakka no Togame (400 V-Bucks - 3,99 €).

(400 V-Bucks - 3,99 €). Pack BMW M4 GT3 EVO + Bleach (2 800 V-Bucks - 22,99 €), disponible jusqu'au 4 janvier 2026 à 00h59, incluant :

(2 800 V-Bucks - 22,99 €), disponible jusqu'au 4 janvier 2026 à 00h59, incluant : Châssis BMW M4 GT3 EVO ;



Sticker Ichigo Kurosaki (Bankai) ;



Sticker Ichigo Kurosaki (Transformation en Hollow complète) ;



Sticker Rukia Kuchiki (Hakka no Togame) ;



Sticker BMW Motorsport ;



Sticker Éclair ;



Sticker Flammes ;



Sticker Bandes ;



Sticker Ailes ;



Roues BMW M4 GT3 EVO.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.