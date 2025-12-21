Actualité
Accueil Actualités
Fortnite Chapitre 7 Saison 1 Bleach vignette 21 12 2025

Fortnite : les personnages de Bleach viennent poursuivre leur guerre millénaire sur l'île

par
Source: Epic Games

Ichigo et une partie de ses camarades peuvent désormais être incarnés dans le jeu d'Epic Games, même s'il faut évidemment passer à la caisse pour cela.

Bleach x Fortnite

Alors que l'anime Bleach: Thousand-Year Blood War prendra fin dans une quatrième partie nommée The Calamity, diffusée à partir de juillet prochain et qui a eu droit à une bande-annonce teaser à l'occasion de la Jump Festa de ce week-end, les personnages de Tite Kubo viennent de faire leur arrivée dans Fortnite ! Après Naruto, il ne reste désormais plus que One Piece pour que le Big Three des années 2000 soit au complet dans le jeu d'Epic Games. Cette première vague (s'il y en a d'autres un jour) permet donc d'acquérir Ichigo Kurosaki, Rukia KuchikiOrihime Inoue et Uryū Ishida.

Évidemment, les apparences choisies sont les dernières en date côté animation, même si dans le cas d'Ichigo c'est sa tenue normale de Shinigami du début de l'arc qui a été retenue, avec comme style alternatif sa transformation en Hollow qu'il arborait contre Ulquiorra. Pour Rukia, c'est également du classique, avec comme autre apparence son Bankai, tandis qu'Uryū a son uniforme de Stern Ritters, hélas sans cape. Vous noterez qu'ils sont tous vendus avec leur pioche et accessoire de dos, pas moyen de faire sans alors même que ces derniers sont pour la plupart vendus séparément.

Le 23 décembre, la collaboration s'étendra à Fortnite Blitz, avec à priori uniquement deux nouveaux équipements mythiques à utiliser durant nos parties. Le communiqué de presse indique de son côté qu'un écran de chargement tiré de l'anime pourra être débloqué, qui sera sans doute l'illustration principale ci-dessous :

Fortnite Chapitre 7 Saison 1 Bleach 01 21 12 2025

Les nouveautés de la boutique

Vous trouverez ci-dessous les différentes skins et accessoires Bleach pouvant être achetés depuis ce dimanche.

Pack Bleach (4 000 V-Bucks, équivalent à 31,49 €, au lieu de 7 100 V-Bucks), disponible jusqu'au 4 janvier 2026 à 00h59, incluant :

  • Ichigo Kurosaki (1 800 V-Bucks - 15,99 €) :
    • Versions Fortnite et LEGO, style Transformation en Hollow complète ;
    • Emote intégrée Transformation en Hollow complète ;
    • Pioche et accessoire de dos Zangetsu (800 V-Bucks - 7,49 €).
  • Rukia Kuchiki (1 800 V-Bucks - 15,99 €) :
    • Versions Fortnite et LEGO, style Hakka no Togame ;
    • Emote intégrée Hakka no Togame ;
    • Accessoire de dos Rubans de Rukia (300 V-Bucks - 2,99 €) ;
    • Pioche Sode no Shirayuki.
  • Orihime Inoue (1 500 V-Bucks - 13,49 €) :
    • Versions Fortnite et LEGO ;
    • Accessoire de dos Sac d'Orihime (300 V-Bucks - 2,99 €) ;
    • Pioche Baguette-épingle d'Orihime (500 V-Bucks - 4,99 €).
  • Uryū Ishida (1 500 V-Bucks - 13,49 €) :
    • Versions Fortnite et LEGO ;
    • Accessoire de dos Sasame Kojaku (300 V-Bucks - 2,99 €) ;
    • Pioche Flèche de Quincy (500 V-Bucks - 4,99 €).
  • Revêtement Transformation en Hollow complète (500 V-Bucks - 4,99 €).

Fortnite Chapitre 7 Saison 1 Bleach 02 21 12 2025 Fortnite Chapitre 7 Saison 1 Bleach 03 21 12 2025

Plus surprenant, la collaboration s'étend aussi à l'univers automobile avec BMW...

  • Turbo Ruée de Shinigami (400 V-Bucks - 3,99 €).
  • Traînée Traces de Shinigami (300 V-Bucks - 2,99 €).
  • Roues Hollows complets (400 V-Bucks - 3,99 €).
  • Roues Hakka no Togame (400 V-Bucks - 3,99 €).
  • Pack BMW M4 GT3 EVO + Bleach (2 800 V-Bucks - 22,99 €), disponible jusqu'au 4 janvier 2026 à 00h59, incluant :
    • Châssis BMW M4 GT3 EVO ;
    • Sticker Ichigo Kurosaki (Bankai) ;
    • Sticker Ichigo Kurosaki (Transformation en Hollow complète) ;
    • Sticker Rukia Kuchiki (Hakka no Togame) ;
    • Sticker BMW Motorsport ;
    • Sticker Éclair ;
    • Sticker Flammes ;
    • Sticker Bandes ;
    • Sticker Ailes ;
    • Roues BMW M4 GT3 EVO.

Fortnite Chapitre 7 Saison 1 Bleach 04 21 12 2025

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
Fortnite Epic Games Chapitre Sept Saison 1 Déferlante d'adrénaline Pacific Break collaboration Bleach Ichigo Kurosaki Rukia Kuchiki Orihime Inoue Uryu Ishida skins Vidéo Bande-annonce Trailer Blitz

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires