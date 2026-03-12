Fortnite Sauver le monde sera bientôt gratuit, mais pas pour tout le monde

Les origines de Fortnite bientôt accessibles à (presque) tout le monde





Avant le succès planétaire que nous lui connaissons, Fortnite a été lancé en juillet 2017 sous une forme bien différente au travers de Sauver le monde. Même si le jeu mêlant TPS et construction a su trouver son public lors de son accès anticipé payant, c'est véritablement avec le lancement de Fortnite Battle Royale en free-to-play en septembre de la même année qu'il a affolé les compteurs. En juin 2020, la promesse d'une future gratuité de l'expérience coopérative avait été jetée aux oubliettes, tandis que ses mises à jour se sont par la suite faites plus rares.

Presque neuf ans plus tard, Epic Games va finalement permettre à tous de découvrir le jeu sans lâcher un centime, puisque Fortnite Sauver le monde va devenir gratuit à partir du 16 avril 2026 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, PC et dans le cloud (GeForce NOW, Amazon Luna et Xbox Cloud Gaming) ! Les joueurs sur Switch et mobiles (iOS et Android) n'y auront pas accès.

Cette nouvelle aurait clairement eu de quoi exciter toute la communauté en association avec le teasing de la Saison 2 : Rivalités du Chapitre Sept s'il n'y avait pas eu l'annonce relative aux V-Bucks. Le timing a semble-t-il été bien choisi pour distraire une partie de l'attention et tenter de faire passer la pilule...

La vidéo servant à officialiser cette bonne nouvelle se contente de reprendre des éléments de la cinématique de lancement de l'époque avec un peu de gameplay.

Des récompenses pour tous





Chose étonnante, Epic Games propose de se préinscrire à cette version gratuite de Fortnite Sauver le monde, avec à la clé des récompenses en fonction du nombre de joueurs :

300 000 joueurs - Aérosol Kyle bricoleur ;

700 000 joueurs - Bannière de Jess Sauver le monde ;

Un million de joueurs - Héros Sauver le monde : Kuno'Ichi du Froid (NDRL : ce n'est pas une skin, juste un personnage jouable).

Forcément, les ventes de Fortnite Sauver le monde ont été stoppées et tous les possesseurs actuels recevront des Surchargeurs, des Bons et de l'Or lors du passage à la version free-to-play.

1x Surchargeur de Héros - Promeut un Héros au-delà du niveau 50.

1x Surchargeur d'arme - Promeut une arme au-delà du niveau 50.

1x Surchargeur de piège - Promeut un piège au-delà du niveau 50.

5x Surchargeur de survivant - Promeut les Survivants au-delà du niveau 50.

1x Bon de recrutement de Héros - Recrute un Héros de votre choix.

1x Bon de recherche d'arme - Débloque une arme de votre choix.

10 000 Or - À dépenser dans la Boutique d'objets (qui sera renommée l'Échange) contre des objets de valeur.

Quant aux membres Fondateurs, ils peuvent souffler, puisque les quêtes quotidiennes, alertes de mission, défenses de bouclier antitempête et défis actuels continueront de fournir des V-Bucks.

