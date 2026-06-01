Fortnite : Slone enfin de retour dans Collecte effrénée, la Saison 3 du Chapitre Sept, les skins du Passe de Combat dévoilées

Une saison qui transpire l'été





Alors que l'évènement Ultime Rupture viendra mettre un terme à la confrontation entre les Sept et le Roi des glaces ce samedi 6 juin à 1h00 (oui, en pleine nuit), le teasing de la Saison 3 du Chapitre Sept de Fortnite Battle Royale a débuté ce week-end en parallèle du FNCS 2026 Major 1 Summit de Düsseldorf. Elle se nommera Collecte effrénée en français et Runners en anglais (aucun lien avec Marathon), et débutera donc quelques heures plus tard à la suite de la maintenance. En jeu, nous pouvons actuellement lire la phrase d'accroche suivante : « Le pouvoir n'est pas inné, il est acquis. »

Cette nuit, l'un des principaux visuels a été partagé, mettant en scène les skins du Passe de Combat que nous pourrons obtenir, entre autres, posant sur le pont d'un navire. En effet, les différents comptes internationaux du jeu ont également chacun posté un visuel représentant des Esprits (Sprites), ces adorables créatures du Chapitre 6 octroyant divers effets au cours de nos parties, que nous . Eh bien, ils vont faire leur retour, cette fois dans la Réalité 266 et avec un léger twist. Il n'y a qu'à les regarder pour comprendre, ils ont l'air bien plus énervés et véhéments que leurs congénères d'Oninoshima.

Des personnages qui hypent...





Après une Saison 2 : Rivalités ayant donné de nouvelles apparences à La Fondation, au Roi des glaces, à L'Institution et Julie, la tête d'affiche de la prochaine en termes de lore sera Slone, ancienne membre haut placée de l'Institut Onirique (Imagined Order) sous les ordres de Geno. Après la Saison OG qui avait clôturé le Chapitre 4 et mis de côté les anciennes intrigues, nous ne l'avions revue qu'au travers des graffitis de Hope. Sa survie a récemment été confirmée en jeu et c'est donc en toute logique qu'elle va faire son retour, à priori appelée en renfort par Jones.

À ses côtés, nous retrouvons une femme en tenue de plage, si nous mettons de côté son gilet aux motifs de hyène et ses bottes montantes, arborant de nombreux tatouages. Elle a tout d'un bras droit pour celui trônant au centre de l'image, un drôle de croisement entre un canard en plastique et un criminel à la Midas en termes d'allure. Après tout, nous ne sommes plus à une organisation criminelle près dans Fortnite. L'autre skin féminine du lot est de son côté assez simple, avec des motifs étoilés se retrouvant de ses habits à son casque. Sauf surprise, elle fera sans doute plus office de remplissage qu'autre chose. Notez qu'à ses pieds se trouve une arme pour le moins familière, puisqu'il s'agit du pistolet donné à Jones par La Fondation lors de La Fin, qu'il avait fait tomber dans le Point Zéro.

Tout aussi intéressant, nous avons un Esprit prêt à déchaîner le chaos aux commandes de son armure humanoïde robotique, fusil à pompe en mains. C'est délirant, dans le plus pur esprit du jeu. Reste à voir s'il a un lien direct avec le Voyageur Noir. Et en parlant de lui, nous avons sans doute un autre membre de sa faction en la personne de cette guerrière au katana aux couleurs des Cubes du chaos (avec l'un d'eux possiblement encastré dans son torse), dont le bandeau cachant ses yeux rappelle justement le symbole du Néant (Nothing). Est-ce un remix de Focus, apparue à l'origine durant la Saison 9 ? Enfin, concernant le dernier costume original, il semble aussi pouvoir être rangé du côté des antagonistes et arbore plusieurs éléments rappelant Cerbère de la Saison 2 : Mythes et mortels du Chapitre 5, dont un casque de canidé sur lequel nous pouvons distinctement lire C3RB3RUS.

Quant à l'inévitable collaboration, elle a de quoi surprendre - bien qu'en lien avec le 7e Art comme les précédentes -, car il s'agit de John Wick, accompagné de son deuxième chien en guise de Mascotte. Puisqu'il dispose déjà d'une tenue depuis 2019, qui revient régulièrement en boutique, Epic Games va cette fois nous le proposer dans un style crayonné (Pen & Ink) déjà utilisé pour d'autres personnages. Avec la Saison 9 de Fortnite OG qui approche, il ne serait pas surprenant de voir le retour du mode temporaire Wick's Bounty.

... et un cas problématique





Sans même discuter de la qualité ou non de ces skins, chacun pouvant avoir ses préférences, la présence d'une certaine cacahuète a déclenché une vive polémique. Si vous ne le connaissez pas (à priori, c'est tant mieux), il s'agit de l'avatar du streameur américain TheBurntPeanut, accusé d'avoir tenu des propos racistes et homophobes. Il s'agira certes d'une simple Mascotte, mais en faire la promotion auprès d'une jeune audience non informée a de quoi faire réagir, sans même parler de l'image d'Epic Games que cela renvoie, qui n'est clairement pas regardant en termes de collaborations du moment qu'elles sont suffisamment célèbres.

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