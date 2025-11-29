Fortnite va réaliser le rêve de Quentin Tarantino avec un court-métrage animé Kill Bill, des skins des sœurs Yubari à obtenir pour l'occasion

Fortnite x Kill Bill





Ce samedi soir, l'évènement de fin du Chapitre 6 qu'est l'Heure zéro va réunir une multitude de collaborations pour un grand final avant de passer au Chapitre Sept. Si les détails concernant ce dernier sont encore maigres, nous savons notamment une chose, la Mariée de Kill Bill sera l'une des skins de son Passe de combat (C7S1) en plus d'intervenir lors de la grande bataille ! Et cela n'a rien d'anodin, car le 5 décembre prochain va sortir dans les salles étasuniennes Kill Bill: The Whole Bloody Affair, un remontage des deux films à succès de Quentin Tarantino formant un long-métrage durant pas moins de 4h41 (en incluant un entracte d'environ 15 minutes). Aucune censure, possibilité de le voir aux formats 70 mm ou 35 mm dans les établissements participants et inclusion d'une séquence animée inédite d'une durée de 7 minutes, il s'agira de la version ultime pour les fans.

Dans la bande-annonce ci-dessus, diffusée le 7 novembre dernier, Lionsgate a caché une référence quasi imperceptible au jeu d'Epic Games liée à la collaboration entre les deux univers. À 1:22, nous pouvons y voir l'arrière d'une Chevrolet Silverado jaune bien connue, le Pussy Wagon conduit par Beatrix Kiddo, à la différence près que c'est la tête de Miaousclé qui remplace le premier terme, pour des raisons évidentes auprès des plus jeunes puisqu'il devrait finir en jeu.

Un évènement avec Quentin Tarantino





L'évènement Fortnite du 19 novembre a évidemment mis la licence en avant et pour cause, il se déroulait au Vista Theater de Los Angeles, un cinéma qui avait fermé ses portes à cause du COVID en 2020 avant d'être racheté en 2021 par... Quentin Tarantino, qui a permis sa réouverture en 2023. C'est là que nous avons retrouvé l'arrière du véhicule, auprès duquel le réalisateur n'a pas hésité à prendre la pose. Uma Thurman était également présente, portant entre autres un tee-shirt sur lequel figurait la skin de son personnage.

Un Chapitre perdu devenu réalité





À la suite de ça, c'est à l'ensemble de la communauté qu'un rendez-vous a été donné le 30 novembre pour découvrir Le Chapitre Perdu : La Vengeance de Yuki, avec un visuel mettant en scène Beatrix Kiddo portant sa veste beige avec un haut rouge, là encore tirée du premier film, mais aussi Poisson-Taupe (une variante de Poiscaille) et surtout Yuki Yubari.

Si vous l'ignorez, Quentin Tarantino avait voulu faire apparaître ce personnage dans Kill Bill : Volume 1, allant jusqu'à écrire un script pour ce chapitre, qui n'a pas vu le jour pour plusieurs raisons (longueur, budget). Dans ce dernier, Yuki devait chasser la Mariée à Los Angeles après la mort de sa sœur et Vernita. Eh bien, sa vision originale va prendre vie grâce à l'Unreal Engine d'Epic Games au sein de l'univers de Fortnite. Qui aurait cru qu'une telle collaboration puisse voir le jour ? Une courte bande-annonce a été mise en ligne cette semaine sur fond de Gimme Chocolate!! de Babymetal, allant de pair avec l'apparence de la jeune Japonaise et donne clairement envie de voir ce court-métrage.

La Vengeance de Yuki sera diffusé dans Fortnite ce dimanche 30 novembre à 20h00 en avant-première, avec la possibilité d'accéder au mode dédié 30 minutes en amont. Il a été précisé que certains cinémas aux États-Unis, au Canada et Royaume-Uni le diffuseront ensuite dans le cadre de Kill Bill: The Whole Bloody Affair. S'agit-il de la séquence inédite déjà évoquée ? Les chanceux qui pourront voir le film ne tarderont pas à le savoir.

D'autres skins Kill Bill officialisées





Pour célébrer cette sortie en salles, une skin de Gogo Yubari sera offerte aux spectateurs allant voir Kill Bill: The Whole Bloody Affair aux USA s'ils ont pris leur place entre le 20 et le 29 novembre, via un code unique lié à leur billet (voir la procédure pour le rentrer). Espérons qu'elle finisse par débarquer en boutique, car ce genre d'opération limitée à un territoire ne peut qu'exaspérer les joueurs étrangers...

Au moins, tout le monde pourra obtenir la tenue de sa sœur, car Yuki Yubari va être distribuée à l'ensemble des joueurs s'étant connecté entre le 27 novembre à 15h00 et le 1er décembre à la même heure.

Avec toutes ces skins, les fans de Kill Bill devraient être ravis. D'ailleurs, comme nous l'avions mentionné en avril dernier, la tenue La Veuve inspirée par Jenna Ortega dans le clip Taste de Sabrina Carpenter est donc indirectement basée sur Elle Driver (Daryl Hannah) lorsqu'elle se fait passer pour une infirmière.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.