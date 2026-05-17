Forza Horizon 6, certains décors japonais ne peuvent pas être détruits

Attendu le 19 mai 2026 sur Xbox Series X|S, PC et dans le Game Pass, avant une sortie plus tardive sur PlayStation 5, Forza Horizon 6 prend cette fois la direction du Japon et vous pouvez lire notre test ici. Un cadre réclamé depuis des années par les fans, mais aussi un terrain plus délicat à représenter pour Playground Games. Dans une interview accordée à The Japan Times, Torben Ellert, directeur de la conception du jeu, est justement revenu sur un choix de design très concret, certains éléments du décor ne seront pas destructibles.

Dans la série Forza Horizon, la conduite libre passe souvent par un rapport très permissif à l’environnement. Panneaux, barrières, petits obstacles et une grande partie de la végétation peuvent être traversés ou détruits pour garder le rythme, récompenser l’exploration et éviter de casser la fluidité du monde ouvert. Mais pour cet épisode japonais, l’équipe a fixé des limites. Presque tous les arbres pourront être percutés, sauf certains types bien précis, dont les cerisiers en fleurs. Torben Ellert explique que ces arbres ont été préservés car ils représentent un symbole fort de la culture japonaise.

Le même raisonnement concerne les temples et d’autres lieux considérés comme culturellement importants. Dans Forza Horizon 6, il ne sera donc pas possible de foncer à travers ces bâtiments comme dans de simples éléments de décor. Cette décision montre que le studio ne cherche pas seulement à construire un terrain de jeu spectaculaire, mais aussi à respecter certains repères visuels et symboliques du Japon. Le choix est d’autant plus notable que la licence a toujours misé sur une grande liberté de conduite, parfois au détriment du réalisme physique ou architectural.

Cette approche s’inscrit dans un travail plus large mené par Playground Games autour de la représentation du Japon. Le studio a expliqué avoir voulu créer une version condensée et fonctionnelle du pays, pensée pour la conduite, plutôt qu’une reproduction exacte de routes et de villes réelles. Torben Ellert avait déjà précisé auprès de Xbox Wire que l’objectif était moins de copier chaque virage que de recréer une sensation, une impression de découverte et de reconnaissance.

Pour éviter une vision trop caricaturale du Japon, le studio s’est aussi appuyé sur un important travail de documentation. The Guardian rapporte que l’équipe a utilisé des photos, des vidéos, des caméras à 360 degrés et l’aide de consultants, dont Kyoko Yamashita, afin d’affiner les détails liés aux quartiers, aux routes, aux enseignes, aux temples, aux stations-service ou encore à la culture automobile locale. Le Japon de Forza Horizon 6 ne sera donc pas une carte réaliste au sens géographique, mais une synthèse destinée à évoquer plusieurs facettes du pays.





Ce choix de rendre certains éléments indestructibles arrive aussi dans un contexte particulier. Les jeux occidentaux qui utilisent le Japon comme décor sont désormais observés de près, surtout lorsqu’ils touchent à des lieux religieux ou à des symboles culturels. Sans bloquer la philosophie arcade de Forza Horizon, Playground Games semble donc avoir préféré poser quelques règles claires. Détruire un panneau publicitaire ou traverser une haie pour rejoindre une route reste dans l’esprit de la série, mais foncer dans un temple ou abattre des cerisiers en fleurs aurait envoyé un tout autre message.

Reste à voir comment ces limites seront perçues en jeu. Sur le papier, elles ne devraient pas transformer l’expérience de conduite, puisque la majorité des éléments destructibles habituels semble toujours présente. Elles pourraient même renforcer l’identité de cette carte japonaise, en donnant davantage de poids à certains lieux et à certains paysages. Dans un jeu où la vitesse pousse souvent à tout réduire à un simple obstacle, cette contrainte rappelle que tous les décors n’ont pas la même valeur.

Forza Horizon 6 sera disponible le 19 mai 2026 sur Xbox Series X|S, PC, Xbox Cloud Gaming et dans le Game Pass Ultimate. Une version PlayStation 5 est également prévue plus tard en 2026.

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