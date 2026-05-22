Forza Horizon 6 dépasse déjà les 6 millions de joueurs en quelques jours !

Forza Horizon 6 démarre fort. Quelques jours seulement après son lancement, le nouveau jeu de course de Playground Games et Xbox Game Studios aurait déjà dépassé les 6 millions de joueurs, selon un message partagé par le compte officiel de la licence. Un chiffre impressionnant, mais qu’il faut bien lire comme un total de joueurs, et non comme un volume de ventes pures.

Le message officiel joue d’ailleurs sur les mots avec une formule assez simple, “Forza Horizon 6-Million”, avant de remercier les joueurs ayant rejoint Horizon Japan. Le timing est notable, puisque Forza Horizon 6 est sorti le 19 mai 2026 sur Xbox Series X|S et PC, via le Microsoft Store, Steam et le Game Pass, après un accès anticipé lancé le 15 mai pour les possesseurs de l’édition Premium ou du Premium Upgrade.

Ce succès rapide confirme l’intérêt autour de cet épisode, qui avait une carte importante à jouer. Après plusieurs années d’attente, Forza Horizon 6 emmène enfin la série au Japon, un décor longtemps réclamé par une partie de la communauté. Xbox présente d’ailleurs cet épisode comme la plus grande aventure de conduite en monde ouvert de la licence, avec plus de 550 voitures réelles et une carte centrée sur les contrastes entre campagne japonaise, zones urbaines et Tokyo.

Ce cap des 6 millions est aussi à replacer dans la stratégie actuelle de Microsoft. Le jeu est disponible dès son lancement dans certaines formules du Game Pass, ce qui gonfle mécaniquement le nombre de joueurs par rapport à une sortie vendue uniquement à l’unité. Cela ne retire rien à la performance, mais cela rappelle que le chiffre mesure l’audience globale, pas seulement les achats directs. La version Steam montre toutefois un signal commercial solide, avec une réception utilisateur très positive et plusieurs éditions payantes proposées entre 69,99 € et 119,99 €.

La fiche officielle du jeu insiste aussi sur plusieurs marqueurs destinés à renouveler la formule. Le joueur commence comme touriste avant de gravir les échelons du Horizon Festival, avec une campagne jouable en solo comme en coopération. Le titre mise également sur les rassemblements automobiles, les batailles de touge, la personnalisation, les voitures JDM et une progression par bracelets qui rappelle certains épisodes précédents. La promesse est donc moins celle d’une rupture complète que celle d’un épisode massif, calibré pour entretenir sa communauté sur la durée.

A noter :



- Le jeu avait déjà généré d'énormes revenus (de plus de 140 millions de dollars) avant même sa sortie officielle grâce aux éditions Premium (qui offraient l'accès anticipé) ce qui montre la puissance de la fanbase. - Ce chiffre de 6 millions a été atteint uniquement sur l'écosystème Microsoft (Xbox Series X|S et PC) et il risque d'exploser à nouveau lors de la sortie programmée sur PlayStation 5 plus tard dans l'année.

Le lancement sur PC joue lui aussi un rôle important. Sur Steam, Forza Horizon 6 est listé depuis le 18 mai 2026, avec une compatibilité française pour l’interface et les sous-titres, ainsi qu’un compte Xbox Live requis pour jouer. La page met en avant le jeu en solo, le PvP en ligne, la coopération, les succès Steam et le HDR. Autant d’éléments qui confirment la volonté de Microsoft de pousser la licence bien au-delà de l’écosystème Xbox traditionnel.

Reste maintenant à voir si cette dynamique tiendra sur la durée. La licence Forza Horizon repose beaucoup sur son contenu saisonnier, ses défis hebdomadaires, ses ajouts de voitures et son activité communautaire. Avec un lancement aussi large et un décor japonais très attendu, Forza Horizon 6 possède déjà une base solide pour installer son festival dans le temps. La prochaine étape sera de transformer cette curiosité massive en engagement durable, surtout avant l’arrivée prévue de la version PS5 plus tard dans l’année.