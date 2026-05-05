Forza Horizon 6 : résolution, framerate, préchargement, modes graphiques... le jeu est gold !

Un lancement imminent et un préchargement déjà disponible





Le très attendu Forza Horizon 6 franchit une étape clé avec son passage en version gold, signe que le jeu est prêt pour sa sortie mondiale. Dans la foulée, le préchargement est désormais disponible sur Xbox Series X / S et PC, permettant aux joueurs de télécharger l’intégralité du titre en amont. Les joueurs peuvent ainsi s’assurer d’être prêts dès l’ouverture de l’accès anticipé prévue le 15 mai pour les éditions Premium, puis le 19 mai pour le lancement global.

Attention, un espace conséquent est requis, avec environ 135 Go sur Xbox Series X, 130 Go sur Series S et jusqu’à 160 Go sur PC avec un SSD recommandé. Cette anticipation permet d’explorer immédiatement les vastes paysages du Japon sans attendre.

Une bande-son massive et une expérience technique adaptable





Comme toujours dans la licence, la musique occupe une place centrale. Avec 9 stations de radio et la plus grande sélection musicale jamais proposée, le jeu promet une immersion sonore complète. Entre J-pop, électro, rock, hip-hop ou encore synthwave, le Horizon Festival s’annonce plus vivant que jamais ; retrouvez une partie de la playlist ICI.

Côté technique, les joueurs auront le choix entre deux modes graphiques sur consoles. Sur Xbox Series X, le mode Qualité propose une 4K native à 30 FPS, tandis que le mode Performance vise les 60 FPS avec une résolution dynamique. Sur Xbox Series S, l’expérience s’adapte avec du 1440p - 30 FPS en Qualité et du 1080p - 60 FPS en Performance. Une flexibilité bienvenue pour s’adapter aux préférences de chacun.

Cette production introduit également de nombreuses options d’accessibilité, comme le mode contraste élevé, l’AutoDrive ou encore un radar de proximité... Le but est de telles options est d'ouvrir l’expérience au plus grand nombre.

Un Horizon toujours plus ambitieux et accessible





Avec ses récompenses de fidélité pour les anciens joueurs, ses fonctionnalités modernes et son contenu massif, Forza Horizon 6 s’impose comme une évolution solide de la formule. L’ajout de nouvelles options d’accessibilité et d’un environnement unifié entre immersion visuelle et sonore confirme cette ambition.

Forza Motorsport : 2024 Chevrolet Corvette E-Ray

: 2024 Chevrolet Corvette E-Ray Forza Horizon 5 : 2021 Mercedes-AMG ONE

: 2021 Mercedes-AMG ONE Forza Horizon 4 : 2016 Aston Martin Vulcan

: 2016 Aston Martin Vulcan Forza Horizon 3 : 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4

: 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4 Forza Horizon 2 : 2014 Lamborghini Huracán LP-610-4

: 2014 Lamborghini Huracán LP-610-4 Forza Horizon : 2013 Dodge SRT Viper GTS

Au final, tout est réuni pour proposer une expérience complète dès le lancement, entre liberté totale, personnalisation et immersion. Il ne reste plus qu’à prendre le volant et découvrir si ce nouvel épisode tiendra toutes ses promesses sur la durée.