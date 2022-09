META QUEST PRO : le HOME du prochain casque de Meta a été leaké et il est vraiment superbe !

Décidément, plus la date de la Connect 2022 approche, plus le nombre de leaks (ou fuites) augmentent, aujourd'hui, il s'agit pour nous de vous faire découvrir le prochain environnement prévu pour le Meta Quest Pro, ayant pour nom de code Cascadia ou encore Vista.

Voici une traduction de ce qui est dit dans cette vidéo :

Cela a l'air vraiment cool. Il y a ces éléments (NDLR : un mobile) qui semble flotter dans l'air et une belle décoration intérieure. Et si vous vous tournez, vous pouvez voir des chutes d'eau et des cascades, ce qui lui a probablement donné son nom (Cascadia). Il y a un joli coin près du feu où l'on peut s'asseoir, enfin, on ne peut pas vraiment le faire, mais ce serait vraiment cool de s'asseoir ici avec quelques amis en coprésence ou autre.

Vous avez également un endroit pour vous allonger et vous reposer et beaucoup de possibilités de s'asseoir en général. C'est assurément l'un des environnements les plus beaux qu'il m'ait été donné de voir, en tout cas c'est l'un de mes préférés avec Desert Terrace (NDLR : l'environnement par défaut du Meta Quest 2) qui, j'y pense, a aussi l'air ouvert comme ça avec des modèles beaux et nets.

C'est un environnement domestique qui a l'air génial. Je dois avouer que les concepteurs d'environnement de Meta se sont vraiment surpassés. La moquette est belle et nette. Les feuilles sont en 3D sur le sol. C'est vraiment cool.