G2022 : Return to Monkey Island, la date de sortie fixée à un jour spécial pour les pirates en vidéo

Terrible Toybox a réussi un beau tour de force en réunissant une belle partie des créateurs des premiers Monkey Island autour de Return to Monkey Island, aux côtés de nouveaux chevronnés. Ce sixième épisode original arborera malgré tout une direction artistique inédite pour la saga, qui a divisé dès la première bande-annonce de gameplay.

Les curieux et réfractaires peuvent se faire un nouvel avis à l'occasion de la diffusion d'un trailer inédit à la gamescom Opening Night Live. Cette bande-annonce narrée par un amusant personnage a dévoilé plusieurs environnements, un bonus de précommande cosmétique qui sera une armure de cheval, et surtout la date de sortie.

Nous saurons en effet vite ce que Return to Monkey Island nous réserve : le retour de Guybrush Threepwood est désormais prévu pour le 19 septembre 2022, en avant-première sur PC et Switch. Et cela tombe bien, ce sera l'International Talk Like a Pirate Day.