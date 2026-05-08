Genshin Impact Luna VII : Tout savoir sur la version « Vérité du Purana » et les nouveaux personnages

HoYoverse a officialisé l’arrivée de la version Luna VII de Genshin Impact, baptisée Vérité du Purana, qui sera disponible le 20 mai sur PlayStation, Xbox, PC, Android et iOS. Cette nouvelle mise à jour marquera le retour des joueurs à Sumeru, une nation pourtant associée à la sagesse, désormais confrontée à une crise d’ampleur. Ce nouveau chapitre de la quête d’Archons placera Nahida, Collei et plusieurs alliés au cœur d’une situation de plus en plus instable. La mise à jour s’inscrit aussi dans la continuité de l’exploration de Teyvat, alors que Nod-Krai, septième région majeure, est liée à la série Chant de l’astre de la nuit.

Dans cette nouvelle partie de l’histoire, Nahida sombre dans un sommeil inexplicable tandis que Sumeru vacille au bord du chaos. Un adversaire mystérieux entre alors en scène, avec des similitudes frappantes avec Dottore, pourtant considéré comme vaincu depuis longtemps. Cette menace va entraîner Collei, Thoth le roi ibis, Nicole et d’autres personnages connus dans un conflit qui semble appelé à prendre de l’ampleur. Les joueurs qui termineront ce chapitre dans le délai imparti pourront obtenir jusqu’à 560 primo-gemmes, ainsi que des matériaux d’ascension pour Nicole.





Cette quête permettra aussi de débloquer un nouveau boss hebdomadaire, présenté comme un adversaire redoutable doté de capacités imprévisibles. Celui-ci pourra notamment invoquer une force dévastatrice, ce qui laisse entendre un affrontement pensé pour mettre à l’épreuve les compositions d’équipe les mieux préparées. La mise à jour ajoutera également une fonctionnalité baptisée Notes de guide, destinée à proposer des résumés de l’histoire directement en jeu. L’amélioration de la sauvegarde automatique des quêtes doit aussi rendre le suivi narratif plus confortable pour les joueurs.

L’un des ajouts majeurs de cette version Luna VII sera Nicole Reeyn. Première membre de l’Hexenzirkel à devenir jouable, elle est présentée comme un ange silencieux dont les mots vont droit au cœur. Nicole sera un personnage 5 étoiles maniant un catalyseur Pyro, avec un rôle orienté vers le soutien d’équipe. Sa compétence élémentaire pourra accorder un bonus d’attaque à toute l’équipe, y compris aux personnages non déployés, tout en générant un bouclier.





Son déchaînement élémentaire invoquera une projection arcanique qui suivra le personnage actif et déclenchera des attaques coordonnées adaptées à son élément. Ces effets pourront profiter d’améliorations supplémentaires liées à Hexerei, Rituel secret. En dehors des combats, Nicole disposera aussi d’une utilité d’exploration, puisque son attaque chargée pourra invoquer une Fée afin de localiser les trésors à proximité. Les joueurs pourront également découvrir pour la première fois l’intérieur du Chalet de la sorcière, situé dans le Jardin de la sorcière, avec de nouvelles pièces, histoires et récompenses cachées débloquées chaque semaine.

La mise à jour accueillera aussi Lohen, vice-capitaine de la 5e compagnie de l’Ordre de Favonius. Ce nouveau personnage 5 étoiles manie une arme d’hast Cryo et adopte un style de combat agressif, reposant sur deux ressources distinctes, la joie et la détermination. En entrant dans l’état Coup de maître grâce à sa compétence élémentaire, il peut accumuler et consommer de la joie pour déclencher des compétences améliorées. Sa détermination augmente quant à elle lorsque ses coéquipiers participent au combat, ce qui renforce encore son potentiel offensif. Son efficacité pourra être encore davantage mise en valeur lorsqu’il sera associé à des personnages héxères, ce qui devrait intéresser les joueurs attentifs aux synergies d’équipe.

La quête d’histoire de Lohen permettra également d’en apprendre davantage sur un chapitre inédit du passé de l’Ordre de Favonius. À ses côtés, Prune fera ses débuts en tant que personnage 4 étoiles Anémo utilisant un catalyseur. Cette chasseuse de sorcières autoproclamée, certifiée par Alice elle-même, se battra avec une cloche et un marteau pour infliger des dégâts de plusieurs éléments et déclencher des réactions de Dispersion. La première phase des vœux événements mettra en avant Nicole et Prune, accompagnées du retour de Durin, tandis que la seconde phase introduira Lohen et signera le retour de Mavuika.

La version Luna VII proposera également un événement à durée limitée centré sur le Petit Hexenzirkel de Klee. Celui-ci réunira plusieurs mini-jeux et fera participer Qiqi, Yaoyao, Sayu ainsi que Prune. Les joueurs pourront y récupérer différentes récompenses, dont l’apparence d’arme exclusive Super clé magique géniale. Le Paradisia milliastral aura lui aussi droit à du nouveau contenu, avec une compétition sportive spéciale, de nouveaux outils d’édition et de nouveaux actifs.





Les Mannequins pourront désormais effectuer des actions partout dans Teyvat, ce qui offrira davantage de possibilités pour immortaliser des scènes avec le Daguerréotype. Cette mise à jour continue donc de mêler progression narrative, nouveaux personnages, activités temporaires et outils communautaires. La version Luna VII de Genshin Impact sera disponible le 20 mai, avec synchronisation de la progression multiplateforme et mode multijoueur sur PlayStation, Xbox, PC, Android et iOS