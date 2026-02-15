Ghost of Yōtei Legends : le DLC multijoueur se révèle au grand jour avec une sortie imminente

Les productions des PlayStation Studios étaient nombreuses lors du State of Play de cette semaine et c'est sans grande surprise que nous avons pu découvrir plus concrètement Ghost of Yōtei Legends en début de présentation. Ce DLC multijoueur coopératif reprenant le concept de Ghost of Tsushima Legends avait été dévoilé en août dernier et sera évidemment gratuit pour les possesseurs du jeu. Si vous avez déjà fait le tour d'Ezo et du New Game+, vous pourrez donc très prochainement relancer le jeu, cette fois pour découvrir cette expérience à plusieurs. En effet, la date de sortie de la version 1.5 qui accueillera cette extension est fixée au 10 mars.

Le responsable de la communication chez Sucker Punch Productions, Andrew Goldfarb, a détaillé cette nouvelle expérience sur le PlayStation Blog, précisant qu'un Raid sera ajouté en avril. Il y aura donc de quoi faire pendant encore un moment.

Legends est notre mode multijoueur coop en ligne, dans lequel vous pourrez faire équipe avec des amis pour affronter de monstrueuses versions surnaturelles des Six de Yōtei. Ce DLC arrivera lors de la mise à jour 1.5 et sera gratuit pour toutes les personnes possédant Ghost of Yōtei !

Legends comprendra trois types de missions. En mode Survie, vous pourrez faire équipe avec jusqu'à trois autres personnes pour affronter des vagues d'ennemis toujours plus difficiles sur l'une des quatre cartes disponibles. Vous combattrez pour contrôler le territoire sur chaque carte. Tant que vous contrôlerez un emplacement, vous pourrez activer une bénédiction qui vous offrira un avantage au combat. Mais si vous perdez une zone, vous déchaînerez une malédiction qui désavantagera votre équipe. Chaque carte comportera ses propres malédictions et bénédictions.

En mode Histoire, vous ferez équipe avec une autre personne pour venir à bout d'une série de 12 missions. Après avoir terminé chaque série de trois missions d'histoire, vous débloquerez une Incursion, qui sera un assaut de grande échelle à quatre joueurs dans un bastion appartenant à l'un des membres des Six de Yōtei. Chaque Incursion se terminera par un combat de boss contre une version surnaturelle et titanesque de l'Araignée, de l'Oni, du Kitsune ou du Serpent.

Quant aux autres membres des Six de Yōtei, nous sortirons en avril un Raid pour mettre votre équipe à l'épreuve face à un test ultime, dans lequel vous devrez affronter le Dragon et le seigneur Saito en personne.

Dans Ghost of Yōtei Legends, vous pourrez incarner l'une de ces quatre classes : samouraï, archère, mercenaire ou shinobi. Même si toutes les classes peuvent manier le katana et une arme à distance, chacune excelle avec l'une des armes et dans l'un des systèmes de combat de Ghost of Yōtei, et elles peuvent chacune obtenir leurs propres apparences d'armures à mesure que vous accomplissez des exploits dans le jeu. Le samouraï peut manier l'ōdachi et a accès au plus large panel d'armes à distance. L'archère peut manier la yari (lance) et porter une arme à distance supplémentaire. La mercenaire a accès au double katana ainsi qu'à diverses capacités axées sur l'utilité. Et pour finir, la shinobi peut se servir du kusarigama ainsi que de plusieurs compétences de furtivité.

Au-delà du butin que vous gagnerez en montant de niveau, vous pourrez également obtenir des armes et des équipements légendaires supplémentaires à mesure que vous relèverez des défis de plus en plus difficiles. Évidemment, le mode Photo fait son grand retour pour vous permettre d'immortaliser vos coups d'éclat avec vos partenaires alors que vous gravissez les échelons de la gloire. Et si vous avez besoin de décompresser entre deux missions, notre nouveau salon Légendes vous permettra de vous entraîner au combat et à l'arc, de défier vos amis pour une partie de zeni-hajiki, ou de voir si vous pouvez établir un nouveau record de frappes de bambou.

La réaction des fans à Legends a été l'une des parties les plus gratifiantes de la sortie de Ghost of Tsushima et nous sommes ravis de voir ce mode enfin proposé pour Ghost of Yōtei. Nous avons hâte de vous le faire découvrir ! Nous vous informerons régulièrement des actualités sur nos réseaux sociaux, donc n'oubliez pas de nous suivre pour en savoir plus sur Ghost of Yōtei Legends à mesure que nous approcherons du 10 mars !