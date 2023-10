Ghostbusters: Spirits Unleashed s'invite sur une nouvelle console, avec une Édition Echo gratuite pour tous

Après Friday the 13th: The Game et Predator: Hunting Grounds, IllFonic s'est attaqué à une autre franchise culte du cinéma, S.O.S. Fantômes, et il a sorti Ghostbusters: Spirits Unleashed il y a maintenant un an. Un titre qui oppose une équipe de quatre Chasseurs de Fantômes à un Fantôme, dans le pur esprit de la franchise.

Le jeu est disponible sur PC, PlayStation et Xbox, il a déjà eu droit à du contenu additionnel, mais aujourd'hui, IllFonic lance Ghostbusters: Spirits Unleashed sur Nintendo Switch, avec une bande-annonce à découvrir ci-dessus. Une sortie en retard, mais le titre débarque par défaut en Édition Echo à 19,99 € sur l'eShop, et d'ailleurs, tous les joueurs de Ghostbusters: Spirits Unleashed auront droit à ce contenu additionnel gratuitement via une mise à jour. Autre bonne nouvelle, le jeu est également désormais disponible sur Steam, après un an d'exclusivité à l'Epic Games Store. Voici ce qu'inclut l'Édition Echo :

Une extension de l'histoire - Plusieurs nouveaux actes prendront place dans Spirits Unleashed. Les occupants du Firehouse auront un nouvel adversaire difficile à affronter, ainsi que des nouvelles conversations.

Nouveau type de fantôme :

: Type de fantôme Overlord - The Overlord . Une force spectrale implacable. Contrairement aux autres fantômes qui préfèrent se cacher, l'Overlord TRAQUE. Il est né de la douleur, de la peur et de l'obscurité, et il est aussi puissant qu'intelligent. Des capacités sans précédentes lui sont insufflées, ce qui le rend encore plus difficile à attraper. Son aura émet un sentiment d'effroi qui alimente une peur grandissante pour tous ceux qui se trouvent à sa portée. Hélas, ne vous attendez pas à ce que les Overlords « recouvrent de slime » ou « foudroient » ceux qui se trouvent sur leur chemin ; au contraire, ils les dévastent en balançant leurs griffes mortelles et en lançant tous les objets physiques dans lesquels ils peuvent injecter leur P.K.E. Affronter un Overlord constitue un défi terrifiant, quel que soit les moyens que vous employez.

Overlord - Variante Samhain - Voici le Fantôme d'Halloween ! Samhain est la pure malveillance, poussée par le désir impie de créer une légion tentaculaire d'obscurité sous son commandement maléfique. Les premiers récits de Samhain remontent au VIIe siècle. Les Celtes organisaient d'immenses festins en son nom, bien que l'objectif, qu'il s'agisse de l'attirer ou de le repousser, soit quelque peu flou. Quoi qu'il en soit, sa puissance immense et son contrôle sur d'autres créatures, vivantes et... non vivantes, sont indiscutables. Dans les très rares occasions où Samhain a été vaincu et emprisonné, il s'est libéré de ses chaînes et est revenu. Plus fort... et plus en colère.

Overlord - Variante Darklock - L'angoisse est un sentiment dont beaucoup ont conscience, mais que peu ont vraiment éprouvé. Soyez assuré que le but du Darklock est de faire en sorte que CHACUN devienne intimement familier avec elle. Tant que la souffrance a existé, ce type tordu de Seigneur des Ténèbres a existé aussi. Affronter le Darklock est terrifiant, en effet, non seulement à cause de la douleur qu'il peut infliger, mais aussi à cause de la sensation tordue d'euphorie qu'il émane de lui en se nourrissant des quelques insensés qui osent se mettre sur son chemin.

Overlord - Variante Porteur de Tombe - La peur humaine de la mort se manifeste chez le Porteur de Tombe. Il boit l'effroi de la même manière que les sacs de chair modernes boivent des lattes épicées à la citrouille ; il en ingère des litres ! Il cherche à libérer les ténèbres véritables au cœur des désespérés. Des hommes et des femmes courageux ne sont devenus rien d'autre que des coquilles tremblantes après seulement quelques moments en sa présence. Isoler le maillon le plus faible dans la chaîne et démanteler la résolution d'autrui sont les passe-temps favoris de cette monstruosité corporelle. Aucune autre créature dans aucun royaume ne glace le sang autant que le Porteur de Tombe.

: Le Repaire des Pirates de Petey - Pour les boissons et le plaisir, ne marchez pas, mais courez au Repaire des Pirates de Petey ! Les forbans et les flibustiers y trouveront des jeux à foison, du grog par gallons, et plus d'apparitions spectrales qu'une épave engloutie. Sacrebleu, en effet !

La Station Galway - Les usagers du métro signalent des apparitions de wagons de train d'époque fantomatiques, et des rencontres avec des apparitions tourmentées dans les souterrains, en particulier autour de la Station Galway.

Personnages et des Gear Loadouts

Nouveaux coques d'équipement à déverrouiller

Nouvelles cosmétiques et Added Tenure Level

Améliorations UX, UI, gameplay, et bien plus encore !

Concernant le portage Switch de Ghostbusters: Spirits Unleashed, les développeurs précisent que le jeu tourne avec « une résolution dynamique allant de 720p (en mode portable) à 1080p au maximum, à 30 images par seconde ». Enfin, si Ghostbusters: Spirits Unleashed est disponible dès maintenant sur l'eShop, il n'arrivera pas en version physique avant l'année prochaine, grâce au distributeur Nighthawk Interactive. Vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.