GIVEWAY ELYON : 500 clefs offertes pour la bêta fermée de ce MMORPG fantastique qui arrive bientôt !

Elyon est un MMORPG fantastique qui se déroule dans un monde où deux royaumes souverains, Vulpin et Ontari, sont en guerre pour le contrôle d'Elyon, un portail menant au paradis. Avec une personnalisation approfondie des personnages, le développement de compétences, le choix des armes et bien plus encore, Elyon cherche à offrir aux joueurs une expérience de jeu riche, unique et passionnante.

A l'occasion de la deuxième bêta fermée d'Elyon sur PC, Kakao Games nous a donné 500 clefs d'accès que nous allons vous faire gagner via le site, Facebook ou encore Twitter.

Comment obtenir un code ?

Nous allons les lâcher par grappes sur les réseaux sociaux et le site. Il suffit d'en prendre un et de l'utiliser comme il est expliqué au paragraphe suivant. Des codes seront ajoutés tous les jours jusqu'à épuisement du stock.

Comment récupérer le jeu le site de Kakao Games ?

Se connecter sur https://login.playkakaogames.com/login Aller sur https://account.playkakaogames.com/account/overview Entrer la clé dans la case « utiliser un code » Cliquer sur « Confirmer »

50 Clefs pour la bêta d'Elyon (drop 1) :





N'hésitez pas à revenir pour donner votre avis sur le jeu après votre période d'essai.