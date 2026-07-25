God of War Laufey daté depuis la SDCC 2026, un nouveau jeu avec Kratos d'ores et déjà confirmé

God of War Laufey à la SDCC





La Comic-Con de San Diego bat actuellement son plein et c'est cette nuit en France qu'a eu lieu un panel dédié à God of War Laufey. Il s'agit pour rappel du prochain épisode original de la licence, qui nous fera incarner Faye après sa mort au sein de l'Everywhen, l'au-delà des dieux. Si vous avez manqué sa révélation en juin et toutes les informations associées, n'hésitez pas à consulter nos deux articles dédiés :

Lors de la présentation de la SDCC 2026, la directrice Ariel Lawrence et Cory Barlog étaient présents du côté de Santa Monica Studio, accompagnés par les principaux membres du casting, à savoir Deborah Ann Woll (Laufey), Christopher Judge (Kratos), Jack Quaid (Phranque) et Perlina Lau (Rue). Non diffusée sur la Toile (pour le moment), il faut se contenter de la couverture écrite d'IGN, qui a repris les principales annonces.

Une annonce rassurante pour les fans de Kratos





Si précédemment, Cory avait indiqué que le studio continuerait de développer des titres avec Kratos, il a cette fois été plus loin en annonçant d'emblée qu'un jeu God of War inédit avec ce dernier est d'ores et déjà prévu après God of War Laufey et lui sera directement connecté. Sachant que nous attendons également le remake de la trilogie grecque, l'avenir de la série promet d'être radieux, même s'il faudra se passer de support physique pour en profiter avec la mort du physique chez PlayStation dès janvier 2028...

Un lancement prévu dans une période chargée





Outre Deborah Ann Woll indiquant que son personnage est une héroïne malgré elle, Chris Judge déclarant qu'il pense que Faye est à l'origine des changements de caractère de Kratos et Cory Barlog statuant que ce jeu s'inscrit dans la continuité des précédents tout en mettant en place des éléments pour ce qui arrive ensuite, la principale information a été la révélation de la date de sortie !

Ainsi, God of War Laufey sortira le 16 février 2027 en exclusivité sur PS5 et aura bien droit à une version physique sur disque. Avec une telle date, cette aventure va donc se retrouver en confrontation directe avec Tomb Raider: Legacy of Atlantis (12 février), Persona 4 Revival (18 février) et Fable (23 février), sans parler de METRO 2039 également attendu ce même mois. Et ce n'est pas comme si SIE n'était pas déjà au courant de ces dates, tous ces jeux sortant sur sa console. Les joueurs appréciant toutes ces licences auront donc sans doute des choix à faire...

2.16.27 pic.twitter.com/RQZov8MqGx — Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) July 25, 2026

Actuellement, le God of War de 2018 de la gamme PlayStation Hits est vendu en boîte à 17,99 € chez Cdiscount.