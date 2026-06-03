God of War Laufey : le spin-off centré sur Faye est réel, dévoilé par plus de 20 minutes de gameplay qui tabassent !

Un spin-off bien réel, révélé en fanfare





Alors qu'une série live-action va revenir sur l'aventure nordique de Kratos du côté de Prime Video, la licence a eu droit à une étonnante préquelle sous forme de metroidvania en début d'année, baptisée God of War Sons of Sparta et sortie à la suite d'un shadow drop. Santa Monica Studio développe de son côté God of War Trilogy Remake, qui comme son nom l'indique revisitera une partie des premières aventures de notre dieu de la guerre favori lorsqu'il massacrait encore les divinités grecques et autres créatures mythologiques de sa terre natale.

Pourtant, ce n'est sans doute pas le seul projet du studio. En février dernier, un membre de ResetEra repostait les détails d'un CV appartenant à un ancien scénariste senior de chez SIE, faisant état de la création d'une nouvelle licence au sein de l'univers God of War afin de l'étendre. NateTheHate et Shpeshal Nick avaient alors évoqué qu'il s'agissait de la nouvelle propriété intellectuelle développée par Cory Barlog, dont la révélation aurait lieu en 2026 pour un lancement au premier semestre 2027.

La surprise, c'est qu'il était question d'un jeu d'action qui nous mettrait aux commandes de Faye, la défunte femme de Kratos et mère d'Atreus dont nous avons été disperser les cendres ! Un projet décrit comme bien différent des récents God of War, plus proches des Devil May Cry dans le style. Eh bien, il est tout ce qu'il y a de plus réel et a été longuement introduit en conclusion du State of Play avec une vidéo durant plus de 20 minutes. Faites place à God of War Laufey !

Nous vous laissons avec cette vidéo pour le moment et ajouterons tous les détails communiqués par la suite concernant cette future exclusivité PS5.