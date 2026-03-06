God of War Sons of Sparta, que disent les tests de la presse anglophone ?

Après les retours de la presse française, c’est désormais au tour des médias anglophones de publier leurs critiques de God of War Sons of Sparta. Ce spin off en 2D qui explore la jeunesse de Kratos et sa relation avec Deimos ne laisse pas les journalistes indifférents, mais une tendance assez claire se dessine rapidement.

La plupart des tests attribuent au jeu des notes autour de la moyenne, signe d’une réception plutôt mitigée pour cet épisode atypique de la saga.

Plusieurs médias majeurs ont rendu leur verdict. IGN lui attribue par exemple 6 sur 10, évoquant une base de gameplay solide mais une aventure qui peine à retrouver la puissance et la mise en scène caractéristiques de la série. Gematsu arrive à un constat similaire avec 6 sur 10, soulignant une structure de Metroidvania correcte mais trop classique pour marquer durablement les joueurs.

Nintendo Everything se montre également assez réservé avec 6 sur 10, appréciant la progression et l’exploration tout en regrettant un manque d’énergie et de variété dans les environnements. De son côté, Siliconera se montre légèrement plus positif et accorde 7 sur 10, estimant que la proposition rétro a le mérite d’explorer une période rarement montrée dans l’histoire de Kratos.

Dans l’ensemble, ces critiques convergent vers une même conclusion. God of War Sons of Sparta fonctionne correctement, mais il reste un épisode mineur dans la saga.

Voici un aperçu des notes attribuées par plusieurs médias anglophones.

Média Note IGN 6 / 10 Gematsu 6 / 10 Nintendo Everything 6 / 10 Siliconera 7 / 10

Cette tendance se retrouve également sur les agrégateurs de critiques. Sur Metacritic, le jeu affiche une moyenne proche de 60 sur 100, ce qui correspond à une réception globalement classée dans la catégorie “mixed”.

Les journalistes saluent souvent l’idée d’un préquel centré sur Kratos et Deimos, qui permet d’explorer une période rarement évoquée dans la saga. La structure Metroidvania et la progression sont également considérées comme solides. Mais les critiques reviennent régulièrement sur les mêmes limites. La direction artistique est parfois jugée trop sombre ou peu variée, certaines animations manquent de fluidité et plusieurs tests évoquent un manque d’impact dans les combats.

Pour une licence réputée pour sa brutalité et sa mise en scène spectaculaire, ce manque d’intensité apparaît comme la principale déception.

God of War Sons of Sparta reste donc une curiosité dans l’univers de la série. Un projet qui tente de revisiter la jeunesse de Kratos sous une forme rétro et plus modeste, mais qui ne parvient pas toujours à retrouver l’ampleur des épisodes principaux.

