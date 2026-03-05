God of War: Sons of Sparta, que disent les tests de la presse française ?

Le spin-off God of War: Sons of Sparta a récemment été évalué par plusieurs médias spécialisés. Les premiers tests publiés par la presse française permettent déjà de dégager une tendance globale : le jeu propose une expérience correcte, mais qui ne parvient pas à atteindre le niveau des épisodes majeurs de la saga.

Voici un aperçu des notes attribuées par plusieurs sites français spécialisés dans le jeu vidéo :

Média Note Jeuxvideo.com 11 / 20 Gamekult 6 / 10 Gameblog 6 / 10 GAMERGEN 12 / 20 JeuxActu 12 / 20

La moyenne de cet échantillon se situe autour de 60/100, soit environ 12/20. Les notes sont relativement proches d’un média à l’autre, la plupart des tests se concentrant dans une fourchette comprise entre 11/20 et 12/20.

Une réception globalement mitigée

La presse française semble s’accorder sur une appréciation assez mesurée du jeu. God of War: Sons of Sparta est généralement présenté comme un spin-off solide, mais qui reste une production plus modeste que les épisodes principaux de la licence. Plusieurs critiques évoquent un titre agréable à parcourir, proposant une formule légèrement différente de celle des opus principaux. Cette orientation est souvent perçue comme une tentative de renouveler la série, mais elle s’accompagne également de certaines limites.

Les éléments appréciés par la presse

Les différents tests soulignent notamment l’intérêt de revenir sur une période plus ancienne de la vie de Kratos. L’exploration de son passé spartiate et de sa jeunesse apporte un contexte narratif supplémentaire à l’univers de la saga. Certains médias évoquent également une approche plus accessible, avec un jeu pensé comme une expérience plus compacte. Cette orientation permet de proposer une aventure plus rapide à parcourir, tout en conservant l’identité générale de la franchise.

Les critiques les plus fréquentes

Les réserves exprimées par les médias concernent principalement le gameplay et la structure du jeu. Plusieurs tests évoquent un système de combat jugé assez simple, qui manque parfois de profondeur sur la durée. Le level design est également considéré comme relativement classique. Si la progression reste efficace, elle ne parvient pas toujours à se distinguer au sein du genre. Enfin, certains critiques regrettent un manque de spectacle par rapport aux épisodes principaux de la série, qui se sont historiquement distingués par leur mise en scène particulièrement ambitieuse.

