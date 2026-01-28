Gran Turismo 7 accueille de nouveaux bolides avec sa mise à jour 1.67 de janvier 2026, dont un tout premier modèle provenant de chez Xiaomi

La mise à jour 1.67 de GT7 dans les grandes lignes





En fin d'année dernière, Gran Turismo 7 a accueilli sa version 1.65 SPEC III riche en nouveautés, ainsi qu'un DLC payant, le Pack Puissance. Pour démarrer tranquillement 2026, c'est donc un retour à un rythme moins soutenu qui va nous être proposé ce jeudi avec le patch 1.67. En effet, nous y retrouvons trois véhicules qui font envie, avec deux voitures de course et une berline électrique en provenance de chez Xiaomi. Oui, cela fait depuis fin 2023 que la firme chinoise connue pour ses smartphones et autres appareils électroniques s'est mise au transport. Le partenariat avec le jeu de Polyphony Digital avait d'ailleurs été annoncé en juin dernier. Du reste, la formule ne change pas.

Présentation des nouvelles voitures





Comme d'habitude, vous trouverez ci-dessous la présentation de ces nouveautés provenant du PlayStation Blog et du site officiel, ainsi que des visuels en page suivante.

3 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci

Hyundai Elantra N TC '24 (En vente dans Brand Central) Conçue pour la victoire, l'Elantra N symbolise la marque N aux performances explosives de Hyundai, avec l'Elantra N TC développée spécialement pour les sports mécaniques. Le moteur turbocompressé de 2 L de voiture de route déploie 280 ch et 392 Nm, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. En d'autres termes : d'excellentes fondations en vue d'une évolution à des fins compétitives. Modifiée pour être conforme aux réglementations internationales qui régissent les voitures de tourisme, la TC se voit étoffer d'un kit carrosserie large aérodynamique, d'un splitter en carbone et d'un aileron arrière large pour une augmentation de l'appui aérodynamique. Une boîte séquentielle à six rapports, des suspensions de course ajustables et un système de freinage haute performance type endurance garantissent l'adaptabilité et la durabilité. Un poids revu à la baisse, une rigidité accrue et un arceau de sécurité homologué apportent la touche finale à une voiture de course radicale qui conserve la maniabilité et la fiabilité du modèle de série. Porsche 911 GT3 R (992) '22 (En vente dans Brand Central) Depuis 1963, la Porsche 911 s'impose comme une référence absolue en termes de performances sportives, se forgeant ainsi un statut légendaire sur la route et sur la piste. Cet héritage a perduré avec la 911 de génération 992, lancée en 2018 et proposant un style évolué, un six cylindres à plat turbo de 3,0 litres et une boîte PDK à huit rapports. Cette plateforme a donné naissance à la 911 GT3 R, présentée en 2022 comme une bête de course pure et dure. Équipé d'un six cylindres à plat de 4,2 litres délivrant jusqu'à 565 ch, ce bolide se démarque par une structure en fibre de carbone et aramide, un système de suspension issu de la RSR et un empattement allongé pour une meilleure stabilité. Les freins AP Racing et un cockpit modernisé viennent sublimer une voiture bâtie pour dominer les courses GT. Xiaomi SU7 Ultra '25 (En vente dans Brand Central) La transition de Xiaomi pour passer des appareils intelligents à la mobilité électrique atteint son apogée avec la SU7 Ultra, un véhicule électrique à batterie qui change la donne grâce à des performances stratosphériques. Équipée d'une transmission intégrale à trois moteurs, elle produit jusqu'à 1 548 ch, avec des moteurs arrière atteignant les 27 200 tr/min. Les performances sont époustouflantes : 0-100 km/h en 1,98 seconde et 350 km/h de vitesse de pointe. La structure dernier cri intègre des panneaux de carrosserie en fibre de carbone, une architecture batterie-châssis et un gigacasting pour une rigidité exceptionnelle et un poids minimal. Un kit aérodynamique en fibre de carbone génère pas moins de 285 kg d'appui aérodynamique, tandis que les freins haute performance immobilisent ce bolide en 30,8 m lorsqu'il est lancé à 100 km/h. Avec des suspensions actives de luxe et des systèmes avancés d'aide à la conduite, la SU7 Ultra marque un tournant pour les véhicules électriques haute performance.

Les autres nouveautés





Mises à jour du mode GT Menus Café/Menus supplémentaires Le menu suivant sera ajouté dans la section Menus supplémentaires : Menu supplémentaire n° 52 : Hyundai N (niveau de collectionneur 58 et plus). Circuits mondiaux Les nouveaux évènements suivants ont été ajoutés aux Circuits mondiaux : Touring car internationale 600 – Nürburgring Nordschleife ;

Touring car internationale 700 – Circuit de Spa-Francorchamps ;

Touring car internationale 800 – Mount Panorama Motor Racing Circuit. Scapes Bords de route californiens a été sélectionné pour rejoindre Scapes.

Actuellement, Gran Turismo 7 est vendu 44,94 € sur Amazon.