Gran Turismo 7 : le charme des années 90 côtoie le modernisme avec les véhicules de la mise à jour 1.69 d'avril 2026

La mise à jour 1.69 de GT7 dans les grandes lignes





Après les versions 1.67 de janvier et 1.68 de mars, Polyphony Digital est déjà de retour avec des nouveautés pour Gran Turismo 7. Le patch 1.69 paru ce jeudi matin propose comme à son habitude un lot de trois véhicules, avec au programme une Porsche et une Renault toutes deux sorties en 1993. Oui, c'est bel et bien une petite Twingo qui s'invite en jeu, de quoi faire plaisir aux joueurs français. Pour les amateurs de bolides modernes, c'est une supercar entièrement électrique du constructeur chinois Yangwang qui vient nous en mettre plein la vue et attiser notre curiosité, les marques locales étant encore peu connues par chez nous.

Du reste, les ajouts pour tous les joueurs sont classiques, mais il y a également des défis proposés uniquement aux détenteurs du Pack Puissance, pour rappel exclusif à la PS5 et payant.

Présentation des nouvelles voitures





Pour ne pas changer, vous trouverez ci-dessous la présentation de ces nouveautés provenant du PlayStation Blog et du site officiel, ainsi que des visuels en page suivante.

3 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964) '93 (En vente chez le concessionnaire de voitures de légende) Lancée en 1989, la Type 964 marquait la troisième génération de la Porsche 911, après les modèles 901 et 930. Bien qu’offrant une silhouette familière, ce modèle constituait une avancée majeure, avec environ 80 % de ses composants de conception nouvelle, ainsi qu’un extérieur plus aérodynamique et modernisé. La puissance provenait d’un six cylindres à plat de 3,6 litres récemment agrandi, alors que la Carrera 4 inaugurait le premier système de transmission intégrale permanente de Porsche. Les modèles à propulsion ont élargi leur accessibilité grâce à l’introduction de la boîte automatique Tiptronic. Pour offrir des performances optimales, Porsche a proposé la Turbo et l’ultra-rare 911 Turbo S de 1992. Dotée d’arbres à cames optimisés, d’une turbine spéciale, de panneaux de carrosserie allégés et d’une puissance de 381 ch, elle n’a été produite qu’à 86 exemplaires, ce qui lui a valu une place de choix parmi les 911 les plus rares. Renault Twingo '93 (En vente chez le concessionnaire de voitures d’occasion) Pratique et craquante. Un vent de fraîcheur sur le segment A. En 1990, lorsque Renault a remplacé la Super 5 par la Clio, plus spacieuse, ce changement a laissé un vide dans l’entrée de gamme de la marque. La réponse est arrivée en 1992 sous la forme de la Twingo, une berline à hayon du segment A qui a bousculé les codes. Sa silhouette caractéristique de monospace trois portes, marquée par une ligne fluide s’étendant de l’avant à l’arrière, la distinguait immédiatement de ses concurrentes. Grâce à ses roues repoussées aux extrémités, la Twingo offrait un espace intérieur exceptionnel malgré ses dimensions modestes. La puissance provenait d’un quatre cylindres en ligne de 1,2 litre monté transversalement, humble, mais parfaitement adapté au poids plume du véhicule et à son usage urbain. Des fonctionnalités astucieuses, comme les sièges arrière coulissants, ont renforcé la polyvalence du véhicule, démontrant ainsi que fonctionnalité pouvait rimer avec personnalité. Produite pendant 14 ans, la Twingo de première génération demeure l’une des petites voitures les plus innovantes jamais construites. Yangwang U9 '24 (En vente dans Brand Central) La Yangwang U9 bouscule les codes traditionnels des supercars en équipant chaque roue d’un moteur électrique. Développé par Yangwang, la marque de luxe haute performance de BYD, ce modèle repose sur la plateforme exclusive e⁴ et développe une puissance impressionnante de 960 kW (1 304 ch). Malgré sa taille et son poids, la U9 abat le 0 à 100 km/h en seulement 2,36 secondes. Sa technologie phare transcende la simple puissance brute. La suspension DiSus-X combine des systèmes hydraulique et pneumatique pour contrôler activement les mouvements de la carrosserie, offrant ainsi une stabilité et un contrôle exceptionnels, parfois spectaculaires en mouvement, mais toujours fonctionnels. Dessiné par Wolfgang Egger, ce coupé à portes en ciseaux affiche un look résolument futuriste tout en conservant la prestance d’une véritable supercar. En 2025, la variante extrême U9 Xtreme a même cherché à établir des records de vitesse maximale, positionnant l’U9 comme une déclaration audacieuse de vitesse à l’ère électrique.

Les autres nouveautés





Mises à jour du mode GT Menus Café/Menus supplémentaires Le menu suivant sera ajouté dans la section Menus supplémentaires : Menu supplémentaire n° 53 : Muscle Cars (niveau de collectionneur 55 et plus). Ajout de nouveaux ensembles de conversations avec les designers automobiles et les personnages apparaissant dans le café. Pour accéder à ces conversations inédites, il suffit de sélectionner les voitures suivantes dans le garage et de parler aux personnages qui se trouvent au café : Designers automobiles :

M. Fabio Filippini - Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964) '93.

Personnages :

Stella - Renault Twingo '93 et Yangwang U9 '24. Un nouveau Menu saisonnier a été ajouté pour lequel vous pouvez collectionner différentes voitures chaque saison afin de débloquer des récompenses supplémentaires. Le Menu saisonnier apparaîtra quand vous aurez terminé le livre des menus n° 39 (Championnat : World GT Series) et regardé la fin. Circuits mondiaux (nouveaux évènements) Les nouveaux évènements suivants ont été ajoutés aux Circuits mondiaux : Schwarzwald League – Circuit Gilles-Villeneuve ;

Parade des hypercars – Circuit Yas Marina ;

Touring cars internationales 900 – Autódromo de Interlagos. « Expérience du circuit » a été ajouté aux circuits suivants : Nürburgring Endurance II. Brand Central Une nouvelle chaîne et section de Musée dédiée à Yangwang a été ajoutée pour Asie-Pacifique (Chine). GT Auto Maintenance et service Les remplacements de moteur sont désormais disponibles pour les voitures suivantes (déverrouillées au niveau de collectionneur 50) : Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce '67 ;

Ford Focus ST '15 ;

Lexus LFA '10 ;

McLaren 650S '14 ;

Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964) '93 ;

Renault Kangoo 1.4 '01 ;

Renault Megane R.S. Trophée '11 ;

Renault R4 GTL '85 ;

Renault Twingo '93 ;

Volkswagen Scirocco R '10. Scapes « Déplacez la caméra vers le haut ou le bas III » a été ajouté en tant que sélection à la une dans Scapes. Pack Puissance / Défis Pack Puissance (exclusivité PS5) Les Défis Pack Puissance seront ajoutés. Dans ce mode, les joueurs peuvent recevoir diverses récompenses en fonction du nombre de courses terminées au cours d’une période donnée. Les récompenses seront mises à jour chaque semaine, et la progression peut être consultée depuis l’écran de la carte du monde ou la fenêtre de dialogue en haut à droite de l’écran de sélection d’évènement. Autres améliorations et ajustements Voitures L'intérieur et les extérieurs ont été corrigés sur les voitures suivantes :

Mazda ɛ̃fini RX-7 Type R (FD) '91.

L'extérieur de même que la position initiale de la caméra dans l'Éditeur de livrées ont été corrigés sur les voitures suivantes :

NISMO 400R '95. Simulateur physique Le comportement du restricteur de puissance installé dans les voitures suivantes a été ajusté :

Chevrolet Corvette CX Concept '25 ;



Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo ;



Škoda Vision Gran Turismo. Pack Puissance (exclusivité PS5) Il est maintenant possible d'utiliser les voitures du garage.

La difficulté des courses a été ajustée.

Le type de départ a été modifié sur certaines courses. Localisation Divers problèmes de localisation ont été corrigés. Autres Divers autres problèmes ont été corrigés.

Gran Turismo 7 est toujours disponible en boîte à la Fnac ou chez Leclerc.