Gran Turismo 7 : un contenu qui a de quoi étonner pour la mise à jour 1.68 de mars 2026

Après une fin d'année 2025 bien chargée entre la mise à jour SPEC III et le Pack Puissance, Gran Turismo 7 avait débuté 2026 avec un premier arrivage venu conclure le mois de janvier de manière plus traditionnelle. Jeudi dernier, c'est la mise à jour 1.68 qui a fait ses débuts, sans grande surprise là encore puisqu'il n'y a que trois véhicules et quelques évènements parmi les principales nouveautés. Bon, voir un Renault Captur a tout de même de quoi surprendre aux côtés d'un restomod d'une Chevrolet Camaro (une modernisation d'un ancien bolide) et d'une belle Mazda des années 90.

Pour ne pas changer, vous trouverez ci-dessous la présentation de ces nouveautés provenant du PlayStation Blog et du site officiel, ainsi que des visuels en page suivante.

3 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci

'69 Chevrolet Camaro Race-Mod

(En vente dans Brand Central)

Un restomod de la mythique Camaro Z28, héroïne des courses Trans-Am.

Présentée en 1966, la Camaro a été la réponse de Chevrolet à la Mustang de Ford. La Z28 hautes performances a été développée pour homologuer la voiture pour les SCCA Trans-Am Series, et a fait ses débuts sous les traits d'un modèle de course bien ciblé. Sa puissance venait de son V8 de 4,9 litres (302 pouces cubes) proposé sans transmission manuelle ni air conditionné. Exploitée par des équipes comme Penske Racing, la Z28 a décroché le titre du championnat en Trans-Am et a ainsi ouvert la voie aux V8 américains à petite cylindrée et haut régime.

Imaginée par Gran Turismo, cette Camaro 1969 Race-Mod revisite dans un style moderne cette Z28 originale. Elle reste dans l'esprit de la Trans-Am classique avec sa posture basse et agressive, mais incorpore des éléments modernes inspirés du mouvement restomod qui a été rendu populaire par des événements comme la SEMA. Les ornements en chrome laissent la place à des éléments en carbone noirs, tandis que le pare-chocs avant large, le spoiler en queue de canard proéminent et l'échappement central affûtent son aspect extérieur.

À l'intérieur, la voiture adopte un cockpit racing dépouillé avec des arceaux de sécurité, des sièges baquets en Alcantara et une boîte séquentielle. Mais sous son design vintage se tapissent des performances modernes de pointe, notamment avec un V8 turbocompressé développant 667 chevaux. Il en résulte une voiture de course de Trans-Am moderne qui respecte la tradition tout en faisant la part belle aux dernières technologies.

'91 Mazda infini RX-7 Type R (FD)

(En vente chez le concessionnaire de voitures d'occasion)

Premier modèle de la RX-7 3e génération, une voiture conçue dans l'objectif de devenir la sportive ultime.

La FD3S RX-7 fit ses débuts en décembre 1991 et marqua une avancée majeure dans la lignée des sportives à moteur rotatif de Mazda. Le nom Savanna des générations précédentes fut abandonné au profit de ɛ̃fini RX-7. Son design s'axait sur une architecture légère, équilibrée et hautement performante.

Pour pouvoir se doter de pneus larges, la FD3S se para d'une carrosserie nettement plus imposante. Et malgré sa taille accrue, l'utilisation massive d'aluminium au niveau du capot, de la roue de secours, du cric et des suspensions à double triangulation à l'avant comme à l'arrière a permis de maintenir son poids à environ 1 260 kg. Cette obsession pour la réduction de la masse fut l'une des caractéristiques de la voiture.

Côté moteur, on y retrouve un 13B rotatif couplé à un système twin-turbo séquentiel. La puissance développée passe à 255 chevaux et le couple à 30,0 kgfm, offrant à la Type S très légère un rapport puissance-poids de seulement 4,97 kg par cheval. Elle devint la Mazda RX-7 la plus rapide et fiable jamais produite, avec un potentiel inégalé en matière de préparation.

Durant sa commercialisation, la FD3S connut d'innombrables ajustements, notamment des améliorations sur la rigidité de la carrosserie, de la gestion moteur et de l'ABS. La Type I d'origine subit un grand nombre d'itérations pour aboutir en 2000 à la Type VI. Incapable de répondre aux réglementations environnementales toujours plus strictes, sa production prit fin avec la RX-7 Spirit R en août 2002, refermant un chapitre long de 25 ans dans l'histoire des sportives à moteur rotatif.

'21 Renault Captur S Edition TCe 140

(En vente dans Brand Central)

Cette voiture polyvalente gomme les frontières de la catégorie des SUV compacts.

Le Renault Captur est un crossover SUV compact présenté en 2013 qui a rapidement gagné en popularité pour son design à la fois urbain et particulièrement polyvalent. Ce modèle de 2e génération est arrivé en 2019 en s'appuyant sur une mise à jour de la plateforme qui améliore la dynamique et le confort de conduite, ainsi que la qualité globale de la voiture. Dès lors, les feux en C caractéristiques de Renault firent partie de l'identité visuelle de la marque.

Long de 4,23 m pour une largeur de 1,8 m et une hauteur de 1,58 m, le Captur offre un excellent équilibre entre agilité compacte et mensurations SUV. Son empattement allongé ajoute en stabilité et en habitabilité, tandis que les sièges arrière rabattables permettent une certaine flexibilité dans les configurations d'habitacle. Le capture s'adapte ainsi aux exigences des trajets quotidiens ou plus aventuriers.

Côté motorisation, les options varient selon le marché et la finition, allant d'un 1 litre essence à un 1,3 litre turbo en passant par des versions diesel et hybrides. Notons que le Captur est devenu le premier modèle hybride rechargeable de Renault avec sa version E-TECH PHEV inspirée de l'expertise hybride acquise en Formula 1 pour offrir des performances souples, silencieuses et efficientes grâce à l'assistance du moteur électrique.

Sur route, le Captur associe agilité, stabilité et confort de conduite. Son intérieur de qualité et son système d'information et de divertissement participent du confort pour le conducteur comme pour les passagers, et la position de conduite surélevée rend les manœuvres fluides. Aussi à l'aise en ville que sur routes de campagne sinueuses, le Captur se révèle être un vrai touche-à-tout qui dépasse toutes les attentes sur le segment des SUV compacts.