Gran Turismo 7 : la mise à jour de décembre datée, ses 5 nouvelles voitures teasées

Habitué à sortir des mises à jour de contenu en fin de mois depuis le lancement de Gran Turismo 7, Polyphony Digital va changer ses plans en cette période de fêtes de fin d'année. Il y aura tout de même un patch ce mois-ci, mais celui-ci arrivera dans le courant de cette semaine : la mise à jour 1.27 devrait débarquer le 15 décembre, selon une annonce de maintenance des développeurs.



Le directeur Kazunori Yamauchi a comme toujours teasé sa communauté en dévoilant les ombres de pas moins de 5 voitures qui seront ajoutées via le patch. Il y aura comme prévu la Ferrari Vision Gran Turismo, dévoilée le mois dernier et qui trône au milieu du visuel. Sinon, les fans de GT Planet pensent qu'il y aura la Toyota Celica ST205, la Bugatti Chiron, la Alfa Romeo Giulia GTAm, et la Chevrolet Corvette C8, mais cela doit encore être confirmé.

Tout nous sera dans tous les cas annoncé dans les jours qui viennent. Si vous ne l'avez pas encore dans votre collection, vous pouvez vous procurer Gran Turismo 7 à partir de 44,99 € sur Amazon.fr.

